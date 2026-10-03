Millet bahçesinin tuvaletinde hayatını kaybetti: Eskişehir'de silahla vurulmuş erkek bulundu

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi tuvaletinde silahla vurulmuş bir kişi bulundu

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında bir erkek şahıs, tuvalette silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, bahçedeki tuvaletten silah sesi duyan bir vatandaş, durumu çim biçen görevlilere bildirdi. Tuvalete giren görevliler içeride silahla vurulmuş ve kanlar içinde bir erkek şahısla karşılaştı. Yapılan kontrollerde sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü bir inceleme başlattı. Yetkililer, ilk değerlendirmede şahsın kendi canına kıymış olabileceğini belirtti; soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de tuvalette bir şahıs silahla vurulmuş halde ölü bulundu