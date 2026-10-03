Galatasaray 121. yılında mirasına sahip çıktı

Galatasaray 121. kuruluş yılını törenle kutladı:

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 121. yıl dönümünü doğduğu mekânda, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenle kutladı. Gün, kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılmasıyla başladı; devamında Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve kutlamalar Tevfik Fikret Salonu'nda sürdü.

Törenin akışı ve başkanın mesajı:

Tevfik Fikret Salonu'ndaki program, Galatasaray'ın 121 yıllık tarihini anlatan bir slayt videosunun izlenmesiyle açıldı. Açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün köklerine, eğitime ve nesilden nesile aktarılan aidiyet duygusuna vurgu yaptı. Özbek, tören sırasında kulübün kuruluş vizyonunu şu sözlerle özetledi: '121 yıl önce birkaç Galatasaraylı gencin kurduğu hayal bugün milyonların ortak gururudur.'

Başkan Özbek, Galatasaray'ı sadece kazanılan kupalarla değil, eğitim kökenli kültürü, gelenekleri ve toplumsal duruşuyla da tanımladı ve 'Bizim görevimiz bize emanet edilen bu değerleri korumak, Galatasaray'ı her alanda daha güçlü hale getirmek' sözleriyle gelecek kuşaklara yönelik sorumluluğa dikkat çekti. Konuşma salonda ilgiyle dinlendi ve video gösteriminin tekrar izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Divan, plaketler ve anılar:

Törenin resmi bölümünde kulübün yaş kütüğüne 121. yıl plaketi çakıldı; bu görevi en kıdemli üye ve eski başkan Alp Yalman gerçekleştirdi. Plaketi kendisine veren atlet Sıla Koloğlu oldu. Yalman, törendeki konuşmasında günün kendisi için anlamını vurguladı ve anının ömür boyu saklanacağını belirtti.

Plaket töreninin ardından başkan ile Alp Yalman arasında geçen 'En yaşlı üye olmak nasıl bir his?' sorusuna Yalman'ın 'Sen de olacaksın' yanıtı salonda gülümsemeler ve alkışlarla karşılandı. Programda ayrıca Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan kulüp tarihine dair konuşma yaptı ve Tevfik Fikret ile Abdurrahman Şeref Bey gibi isimlerin önemine değindi. 50 yıllık divan üyelerine berat ve madalyaların takdim edilmesi, kulübün kazandığı ödül ve kupaların müzeye teslim edilmesi törenin diğer başlıca bölümlerindendi.

Tören, geleneklere uygun olarak Galatasaray pilavı ikramıyla sona erdi; gün, hem anma hem de kulüp topluluğunun köklerine ilişkin vurgularla tamamlandı. Kulüp yetkilileri bu tür etkinliklerin, Galatasaray'ın tarihini ve değerlerini geleceğe aktarmada önemli rol oynadığını belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluşunun 121. yıl dönümü kapsamındaki kutlamaları Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi.