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Beşiktaş ikinci yarıda öne geçti, Başakşehir 2-0 mağlup

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş, Hyeon Gyu Oh ve Junior Olaitan'ın golleriyle Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek üç puanı aldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 21:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş ikinci yarıda öne geçti, Başakşehir 2-0 mağlup

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 yendi. Karşılaşma, iki takımın ikinci yarıda öne çıkan atak ve bireysel performanslarıyla şekillendi; goller Hyeon Gyu Oh (dk. 76) ve Junior Olaitan (dk. 89) tarafından kaydedildi.

kritik anlar:

63. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Eldor Shomurodov'un sert şutunda kaleci Alexander Nübel topu köşeye çeldi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 66. dakikada Leandro Trossard'ın pasında sol tarafta topla buluşan Hyeon Gyu Oh'un kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

76. dakikada Emmanuel Agbadou'nun uzun ortasında Dusan Vlahovic'in kafayla indirdiği topu alan Hyeon Gyu Oh, kaleci Muhammed'i çalımlayarak Beşiktaş'ı öne geçirdi. 80. dakikada Ernest Poku'nun sağ kanattan sert vuruşunda Muhammed bir kez daha kornere gitti. 89. dakikada Junior Olaitan'ın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluştu ve skoru 2-0'a taşıdı.

kadrolar ve hakemler:

Maçın hakem üçlüsü Ümit Öztürk, Kerem Ersoy ve Candaş Elbil olarak kaydedildi. Beşiktaş sahaya Alexander Nübel; Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz; Wilfred Ndidi (Hyeon-Gyu Oh dk. 65), Salih Özcan; Junior Olaitan, Vaclav Cerny (Ernest Poku dk. 56), Leandro Trossard, Dusan Vlahovic dizilimiyle çıktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeydi.

Başakşehir kadrosunda Muhammed Şengezer; Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba (Hamza Güreler dk. 46), Saba Kharebashvili; Olivier Kemen, Umut Güneş (Davie Selke dk. 78); Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov (Bertuğ Yıldırım dk. 75), Yusuf Sarı (Ivan Brnic dk. 60), Umut Bozok (Jakub Kaluzinski dk. 46) yer aldı. Teknik direktör Nuri Şahin, takımı bu isimlerle sahaya sürdü.

Maçta kaydedilen goller Hyeon Gyu Oh (dk. 76) ve Junior Olaitan (dk. 89) olarak not edildi. Sarı kart alan oyuncular arasında Leandro Trossard (Beşiktaş), Ousseynou Ba ve Michal Karbownik (Başakşehir) bulunuyor.

Beşiktaş bu sonuçla sahasında güçlü bir ikinci yarı performansı çıkardı ve maçın son bölümündeki etkili ataklarla galibiyete ulaştı; Başakşehir ise bulduğu fırsatları değerlendirmekte zorlandı.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ BAŞAKŞEHİR’İ 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ BAŞAKŞEHİR’İ 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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