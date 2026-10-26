Avrupa'nın güvenliğini üstlenme çağrısı: E5 savunma bakanları Paris'te

e5 savunma bakanları paris'te ortak tutum sergiledi:

Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İtalya savunma bakanları Paris'te bir araya gelerek özellikle Ukrayna krizinin beşinci yılına girerken ortak bir strateji üzerinde uzlaştı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Avrupa kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeli vurgusu öne çıktı. Bakanlar, bu hedef doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri ve tüm müttefiklerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya kararlı olduklarını belirtti ve ABD'yi 'vazgeçilmez bir müttefik' olarak nitelendirdi.

ukrayna'ya destek: hava savunması ve kış hazırlıkları:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, E5 ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin sürdüğünü ve yaklaşan kış öncesi askeri kapasitenin özellikle hava savunma sistemleri ile güçlendirileceğini açıkladı. Pistorius, 'Ukrayna'ya destek kapsamında kış yardım paketleri hazırladık' diyerek ABD'den de malzeme, istihbarat ve uydu verileriyle katkı beklediklerini ifade etti. E5 içinde Ukrayna ile birlikte geliştirilecek bir hava savunma sistemi üzerinde çalışıldığını; bunun Patriot ve mevcut sistemlere ek bir katman oluşturacağını söyledi.

Pistorius toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Putin'in müzakere eğilimi gösteriyormuş gibi davrandığını ve zaman kazanmaya çalıştığını belirten Pistorius, Kremlin'den ateşkes veya barışa dair somut bir işaret gelmediğini savundu. Ayrıca Rusya'nın kış aylarında Ukrayna'nın enerji ve su altyapısını hedef alarak sivil yaşamı zorlaştırma eğiliminde olduğunu; bunun Ukrayna halkının direncini kırmayı amaçlayan bir strateji olduğunu söyledi ve bunun sonuç vermeyeceğini vurguladı.

ittifak, koordinasyon ve gelecek adımlar:

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa hedefiyle ABD ile 'tam bir şeffaflık içinde' çalışma kararı aldıklarını belirtti. Vautrin, iş birliğinin belirlenmiş bir takvim ve hassas yöntemle somut adımlara dönüşeceğini; bir sonraki E5 savunma bakanları toplantısının gelecek yıl mart ayında Roma'da yapılacağını açıkladı. Ayrıca bakanlık ve askeri düzeyde görüşmelerin bu yılın sonuna kadar Berlin'de başlamasının planlandığı belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantıda kuvvetler ve kabiliyetlerin modernizasyonunun gerekliliğine dikkat çekti; 'güçlendirilmiş bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa' ifadesini kullandı. Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Pawel Zalewski ise ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığında azalma gözlemlendiğini belirterek, sürecin Amerikalılar, Avrupalılar ve Kanadalılar arasında koordineli bir uzlaşmayla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Zalewski, böylece herhangi bir kabiliyet veya caydırıcılık boşluğunun oluşmasının önleneceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ise toplantıda Rusya'nın yarattığı tehdidin Soğuk Savaş sonrasının en ciddi türünde olduğunu belirtti. Streeting, 'Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Hiçbirimiz Rusya ile savaş arayışında değiliz ve Rus halkıyla kesinlikle bir husumetimiz yoktur' diyerek destek taahhüdünü yinelendi.

Toplantının genel çerçevesi, Avrupa'nın savunma yükünü paylaşma konusunda somut adımlar atılması, NATO bünyesindeki rolün güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya yönlendirilecek askeri ve insani yardımların koordinasyonunun artırılması olarak özetlenebilir. E5 formatı hem bakanlar düzeyinde hem de Genelkurmay ve siyasi direktörler düzeyinde artan bir tempo ile Berlin ve Roma gibi merkezlerde çalışmalara devam etmeyi planlıyor. Ortak bildiride kararlılıkla ifade edilen temel mesaj, Avrupa'nın güvenliğini 'daha fazla üstlenme' iradesidir.

Sonuç olarak, E5 savunma bakanlarının Paris buluşması, NATO ile uyumlu bir şekilde Avrupa sorumluluğunun artırılması, Ukrayna'ya sürdürülebilir askeri destek sağlanması ve müttefiklerle açık bir zaman çizelgesine dayanan koordinasyonun tesis edilmesi yönünde net bir politik niyet ortaya koydu.

E5 SAVUNMA BAKANLARI: "AVRUPA KENDİ GÜVENLİĞİ İÇİN DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"