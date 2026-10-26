italiano: önemli isimler olmadan kazanmak takım için değerli bir kazanım

maç özeti:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir karşısında 2-0 kazanarak üst sıralar için önemli bir üç puana uzandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Italiano hem takımın genel performansını hem de kadro derinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Italiano, özellikle kaptan Orkun Kökçü gibi kilit bir oyuncunun yokluğunda galibiyet sergilemenin önemine vurgu yaptı. Orkun’dan söz ederken "Onu kullanamadığım için üzgünüm" ifadelerini kullanan İtalyan çalıştırıcı, bununla birlikte maç boyunca sahada gösterilen disiplin ve takım oyununun kendisini memnun ettiğini belirtti.

takım performansı ve bireysel katkular:

Italiano, Leandro Trossard için "birebirlerde gerçekten çok etkili bir oyuncu" dedi ve oyuncunun hücumdaki etkisini azaltmak istemediklerini ekledi. Teknik adam, ikinci yarıda sabırla oynadıkları süreçlerin karşılığını bulduklarını; şanslar ürettiklerini ve çift forvetle oynadıklarında ne kadar tehlikeli olabildiklerini gösterdiklerini ifade etti.

Yedekten oyuna giren futbolcuların da maça olumlu katkı verdiğini söyleyen Italiano, takımın hücum ve hücum sonrası geçişlerde etkili olduğunu, bunun galibiyeti getiren unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Maçın bir diğer önemli boyutu savunma disipliniydi. Vincenzo Italiano, takımın 6 maç sonra kalesini gole kapatmasına değinerek, "Bunu başarmamız konsantrasyon ve dikkat meselesi" dedi. Eski dönemlerdeki öfke ve reaksiyonların yerini daha kontrollü, dikkatli bir oyun anlayışına bıraktığını belirten çalıştırıcı, ligde üst sıralarda kalabilmek için her maçı kazanma zorunluluğu bulunduğunu ve bunun için sürekli yüksek konsantrasyon gerektiğini vurguladı.

Ayrıca takımın fiziksel durumuna da değinen Italiano, Perşembe günü oynanan maçın ardından fizik kalitesinin korunduğunu düşündüğünü ve bu açıdan memnun olduğunu söyledi.

orkun, cerny ve ndidi hakkında:

48 yaşındaki teknik direktör, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü ile ilgili net bir dönüş tarihi veremeyeceğini ancak oyuncunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti: "Orkun şu anda daha iyi ama size kesin bir tarih veremem." Italiano, oyuncunun takımla ne zaman çalışmaya başlayacağının kesin olmadığını, yine de kısa süre içinde dönmesini umut ettiklerini söyledi.

Öte yandan Cerny için sahada bir darbe alındığını, bu darbelerin tendon yakınında olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini ama şu an için büyük bir sıkıntı görünmediğini aktardı.

Wilfred Ndidi hakkında ise teknik adam, oyuncudan hücuma daha fazla katkı beklediğini ve bunun için antrenmanlarda çalıştıklarını söyledi. "5 kişi atağa çıkmak istedim" diyen Italiano, Ndidi’nin ceza sahasına girme, kafa vuruşları ve koridor kullanımında etkili olduğunu; kısa sürede teamüle uyum gösterdiğini takdirle belirtti.

Genel değerlendirmesinde Vincenzo Italiano, önemli isimler sahada olmasa bile kazanabilmenin takım kimliği açısından kritik olduğunu, bugün bunun örneğinin verildiğini ve bu durumu sürdürebilmeleri halinde sezon hedeflerine ulaşma şanslarının artacağını ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, özellikle Orkun Kökçü gibi önemli bir futbolcunun yokluğunda yollarına kazanarak devam etmenin kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.