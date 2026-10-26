Nuri Şahin: bireysel hatalar galibiyeti belirledi

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Maçın ardından konuşan teknik direktör Nuri Şahin, karşılaşmanın 90 dakikalık değerlendirmesinde siyah-beyazlıların hak ettiği galibiyeti aldığını belirtti. Şahin, takım adına pozitif unsurlar olsa da maçın belirleyici anlarında yapılan bireysel hataların üzücü olduğunu vurguladı.

bireysel hatalar ve oyun planı:

Şahin, ilk 15 dakika dışında defansif planda belirledikleri çizginin genel hatlarıyla tuttuğunu söyledi. Ancak özellikle kaliteli rakiplere karşı bu tür bireysel hatalara yer olmadığını ifade etti. Karşılaşmada iki golün de bireysel hatalardan geldiğinin altını çizen teknik adam, hangi noktalarda doğru ya da yanlış yapıldığını bildiklerini ve bunlara göre yol alacaklarını anlattı. Ayrıca Beşiktaş'ın eksilerini analiz ettiklerini, fakat açılan alanlarda ve defans arkası koşularda bekledikleri kadar pozisyon üretemediklerini kaydetti.

salih özcan değerlendirmesi:

Borussia Dortmund döneminden tanıdığı ve birlikte çalıştığı Salih Özcan hakkında da konuşan Şahin, Salih'in hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu göründüğünü ve iyi bir sezon geçirdiğini söyledi. Sahada kendi oyununu oynayabildiğini, bunun oyuncu adına sevindirici olduğunu belirtti. Şahin, Salih'in ligde haftalardır en çok top kazanan oyuncu olduğunu hatırlatarak, ekibinin onun etrafında oynamak yerine farklı alanları kullanmayı tercih ettiğini aktardı.

Şahin son olarak önlerindeki Samsun maçının önemine değindi, Beşiktaş'ı tebrik etti ve Avrupa kupalarında onlara başarı dileklerini iletti.

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş karşısında bireysel hatalardan kaynaklı goller yediklerini ve siyah-beyazlıların hak ettiği bir galibiyet elde ettiğini söyledi.