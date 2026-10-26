Galatasaray derbide Osimhen'le ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 9. hafta derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelede farkı yaratan isim ise iki golle Victor Osimhen oldu. Fenerbahçe kalecisi Ederson kritik anlarda başarılı kurtarışlar yapsa da Galatasaray'nın hücum organizasyonları sonuca ulaştı.

ilk yarı önemli anlar:

13. dakikada Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta Osimhen'in kafa vuruşu auta çıktı. 15. dakikada Jakobs'in pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper'in ceza sahası içinden vuruşunu Ederson ayağıyla çıkardı. 17. dakikada Barış Alper yine ceza sahasına girip kaleyi yokladı; top Ederson'da kaldı. 20. dakikada Oğuz Aydın'ın serbest vuruşu az farkla dışarı gitti. 26. dakikada Kante'nin ceza sahası önüne çevirdiği topta Davinson'un müdahalesi direğe çarparak korner oldu.

29. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışından havadan indirilen topu kafa ile Barış Alper'e bıraktı; savunma arkasına sarkan Osimhen'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu. 38. dakikada Osimhen'in uzak direğe şutunu Ederson son anda kornere çeldi. 44. dakikada Jakobs'un uzun taç atışını Ederson yumruklayınca oluşan pozisyonda Davinson'un vuruşu sekti; Osimhen'in kafa vuruşuyla top filelere giderek farkı ikiye çıkardı ve devre 2-0 sonuçlandı.

kadrolar ve rapor:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray (ilk 11): Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen. Yedekler: Jankat Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga, Wilfried Singo. Teknik Direktör: Okan Buruk.

Fenerbahçe (ilk 11): Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku. Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene. Teknik Direktör: İsmail Kartal.

Goller: Victor Osimhen (29', 44') (Galatasaray)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray); İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, N’Golo Kante (Fenerbahçe).

İlk yarı, Galatasaray'ın hücum etkinliği ve Osimhen'in bitiriciliği sayesinde avantajla bitti; ikinci yarıda Fenerbahçe'nin aradığı reaksiyonu verip veremeyeceği maçın seyrini belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA DERBİDE GALATASARAY İLE FENERBAHÇE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.