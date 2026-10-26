İsmail Kartal üç değişiklikle derbiye farklı 11 çıkardı

kartal'ın tercihi ve 11'deki değişiklikler:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Slavia Prag maçının 11'ine göre Galatasaray derbisine 3 değişiklikle çıktı. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan mücadelede Kartal; sakatlık nedeniyle kadro dışı kalan isimlerin yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla rotasyona gitti ve üç isimle sahaya başladı.

yapılan değişikliklerin ayrıntıları:

Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin yerine savunmada Archie Brown şans buldu. Kanatlarda ve hücum hattında da iki hamle yapıldı; Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci 11'de yer alırken, forvette Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku ilk 11'de başladı.

archie brown'un mevkisi ve sezon katkısı:

Teknik heyet, stoper bölgesinde yaşanan eksiklikler nedeniyle Archie Brown'u bu alanda görevlendirdi. İngiliz oyuncu bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 14 müsabakada sol bekte görev almış; bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brown'un stoperde görevlendirilmesi, savunma organizasyonunda kısa vadeli bir çözüm olarak öne çıktı.

fenerbahçe'nin 11'i ve yedekler:

Sarı-lacivertlerin derbiye çıkan ilk 11'i şu şekilde oldu: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku. Yedekte ise Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Kojo Peprah Oppong, Bartuğ Elmaz ve Dorgeles Nene bekledi.

eksikler ve takımın stadyuma gelişi:

Sarı-lacivertler derbiye iki önemli isimden yoksun çıktı: diz bölgesinden sakatlık yaşayan Marco Asensio ile sağ bacak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Nathan Ake. Her iki oyuncunun tedavileri sürüyor ve kadroda yer almadılar. Buna karşın Ake ile Jayden Oosterwolde, maç kadrosunda olmamalarına rağmen takımla birlikte stada geldi.

yönetimin jesti ve deplasman tribünü atmosferi:

Fenerbahçe yönetimi, RAMS Park'ta soğuk hava şartlarını dikkate alarak deplasmana giden taraftarlara bere ve yağmurluk dağıttı. Deplasmana gidecek taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplanıp malzemelerini teslim aldıktan sonra otobüslerle stadyuma hareket etti. Bilet kontrol noktasından yoğun güvenlik önlemleriyle geçen taraftarlar arasında 2 bin 488 kişi deplasmana gitmiş ve tribünde yerlerini aldı.

Deplasman tribününde taraftarlar ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı; sahaya bakan kısımda "Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe" yazılı pankart açıldı ve ilk düdükle birlikte beste ile tezahüratlar sürdü. Yönetimin dağıttığı ekipmanlar ve taraftarların coşkusu, takım önünde maç öncesi destek olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE MÜCADELEYE; EDERSON, NELSON SEMEDO, MİLAN SKRİNİAR, ARCHİE BROWN, LEVENT MERCAN, MATTEO GUENDOUZİ, N'GOLO KANTE, MASON GREENWOOD, İRFAN CAN KAHVECİ, OĞUZ AYDIN VE ROMELU LUKAKU 11'İ İLE ÇIKTI.