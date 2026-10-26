Dolar 49,7735 +0,17%
Euro 55,6206 -0,09%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.442,46 -0,31%
EUR/USD 1,1176 -0,26%
Brent Petrol 110,21 -0,48%
--°

Ünye'de iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece yarısı iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki B.S., yaklaşık 2,5 saat süren arama sonrası cansız bulundu; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 22:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ünye'de iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan Ünye İskelesi'nde bir genç denize atladı. Olay saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İskelenin ucunda olduğu sırada bir vatandaşın cep telefonunu isteyerek kız arkadaşıyla görüştüğü öğrenilen gencin, görüşmenin ardından denize atladığı ve kısa süre sonra suda gözden kaybolduğu bildirildi.

Yüzünü gören veya müdahale eden başka bir kişinin olmadığı belirtilirken, durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve polis yer aldı. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sahada arama çalışması yürüttü.

Aramalar yaklaşık 2,5 saat sürdü ve ekiplerin iskelenin altında yürüttüğü çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesini gerçekleştiren Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından, gençin cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve sonrası:

Hayatını kaybeden gencin B.S. (18) olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimlerince inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak adli ve idari incelemeler sonucu belirleneceğini açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri bulguları doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor; ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve tanık beyanlarını da değerlendiriyor.

GENCİN CANSIZ BEDENİNİN CENAZE ARACINA KONULMASI

GENCİN CANSIZ BEDENİNİN CENAZE ARACINA KONULMASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Menteşe'de sağanak yol çökmesine yol açtı, araç çukura düşüp mahsur kaldı
images

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi
images

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yara...
images

Güney Suriye'de hava harekatı: aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 sivil yaş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla Menteşe'de sağanak yol çökmesine yol açtı, araç çukura düşüp mahsur kaldı

Derbi sonrası net mesaj: oyun üstünlüğü ve hedefe odaklanma

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Kartal derbi yenilgisi ardından şampiyonluk hedefini korudu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi