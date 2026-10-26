Ünye'de iskeleden denize atlayan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan Ünye İskelesi'nde bir genç denize atladı. Olay saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İskelenin ucunda olduğu sırada bir vatandaşın cep telefonunu isteyerek kız arkadaşıyla görüştüğü öğrenilen gencin, görüşmenin ardından denize atladığı ve kısa süre sonra suda gözden kaybolduğu bildirildi.

Yüzünü gören veya müdahale eden başka bir kişinin olmadığı belirtilirken, durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve polis yer aldı. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma dalgıç ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sahada arama çalışması yürüttü.

Aramalar yaklaşık 2,5 saat sürdü ve ekiplerin iskelenin altında yürüttüğü çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesini gerçekleştiren Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından, gençin cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve sonrası:

Hayatını kaybeden gencin B.S. (18) olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimlerince inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak adli ve idari incelemeler sonucu belirleneceğini açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri bulguları doğrultusunda yürütülen soruşturma sürüyor; ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve tanık beyanlarını da değerlendiriyor.

GENCİN CANSIZ BEDENİNİN CENAZE ARACINA KONULMASI