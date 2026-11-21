maç özeti:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç Diyarbakır statünde oynandı ve konuk ekip Ali Sowe'nin kaydettiği iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İlk yarıda skor tabelası değişmezken, Ali Sowe 19. dakikada fileleri havalandırarak Rizespor'u öne geçirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip 54. dakikada Qazim Laçi'nin pasında Sowe ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma boyunca Rizespor'un etkin bitiriciliği ve zaman zaman yerini alan oyuncu değişiklikleri belirleyici oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Amed Sportif Faaliyetler sahaya Alban Lafont, Mehmet Yeşil, David Bates, Ermal Krasniqi (Amadou Cisse dk. 46), Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Orak (Gökhan Gül dk. 64), Rayan Lutin (Mohamed Khalil dk. 64), Dia Saba, Yira Sor (Berk Kızıldemir dk. 81), Gift Orban on biriyle çıktı. Yedeklerde Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu ve Kahraman Demirtaş yer aldı. Teknik direktör: Besnik Hasi.

Çaykur Rizespor ise Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss (Umut Erden dk. 80), Taylan Antalyalı (Moussa Diakite dk. 75), Adedire Awokoya Mebude (Emrecan Bulut dk. 63), Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Modibo Sagnan dk. 80), Ahmed Kutucu (Albert Lustin Doicaru dk. 75) ve Ali Sowe on biriyle sahadaydı. Yedekler arasında Efe Doğan, Tayyip Talha Sanuç, Dal Varesanovic, Gennaro Borrelli ve Emirhan Yılmaz bulunuyordu. Teknik direktör: Recep Uçar.

goller, hakem ve kartlar:

Goller: Ali Sowe (dk. 19, 54) — Çaykur Rizespor.

Hakemler: Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Bahtiyar Birinci ve Süleyman Özay olarak görev yaptı.

Sarı kartlar: Amed Sportif Faaliyetler cephesinden Umut Meraş ve Mehmet Yeşil, Çaykur Rizespor'dan ise Zafer Görgen, Ahmed Kutucu, Adedire Awokoya Mebude, Ibrahim Olawoyin ve Emrecan Bulut sarı kart gören isimler oldu.

Maç, Rizespor'un etkili hücum tercihleri ve Ali Sowe'nin bitiriciliği sayesinde Amed karşısında üç puanı almasıyla sona erdi. Ev sahibi ekipte yapılan değişiklikler maç içinde görünür etkiler yaratmaya çalışsa da skor lehine dönmedi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR'A 2-0 MAĞLUP OLDU.