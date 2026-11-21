maç özeti:

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. Maç boyunca rakip savunmanın arkasına atılan pasları iyi değerlendiren ev sahibi ekip, erken golün de verdiği güvenle oyunu kontrol etti. Son bölümde Doğan Can Davas'ın golü skoru değiştirdi ancak Kayserispor'un üstünlüğünü bozmadı.

kilit anlar:

6. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topu iyi takip eden Moreno rakip defansın arasından şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

12. dakikada Sarıyer savunmasının hatasını değerlendiren Moreno, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurdu; defans meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı ve bu pozisyon farkı artırma şansına döndü.

39. dakikada Moreno'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferi skoru 2-0'a taşıdı. Devre öncesinde 43. dakikada Benhur'un pasında topla buluşan Moreno bir kez daha fileleri sarstı ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

61. dakikada Görkem Sağlam ceza sahası dışında gelişine bir şut denedi; top kaleci Sehic'te kaldı. Maçın son anlarında Sarıyer pes etmedi ve 88. dakikada Batuhan'ın pasında topla buluşan Doğan Can Davas'ın şutu Tabidze'den sekerek ağlarla buluştu ve skoru 3-1'e getirdi.

kadrolar ve notlar:

Maçın hakem triosu Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Salih Burak Demirel şeklindeydi. Ev sahibi Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin, sahaya Gökhan Değirmenci; Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Camara, Seferi, Benhur Keser ve Moreno on biriyle çıktı. Sarıyer ise Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Tunahan Ergül, Barış Alıcı, Efecan Karaca, Furkan Gedik ve Thiam ile mücadele etti.

Kayserispor'da oyuna sonradan giren oyuncular arasında Marco Dulca (dk. 83), Oğulcan Çağlayan (dk. 77), Ensar (dk. 70) ve Hasani (dk. 70) yer aldı. Sarıyer'de ise Attamah (dk. 46), Doğan Can Davas (dk. 46) ve Eze (dk. 55) maç içinde süre aldı ve Doğan Can Davas 88. dakikada golü kaydetti.

Karşılaşmada Kayserisporlu Cenk Şen sarı kart gördü. Stat: Kadir Has. Sonuç itibarıyla Kayserispor sahasında 3-1'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı.

KAYSERİSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA SARIYER'İ 3-1 MAĞLUP ETTİ.