maç özeti:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol 2. Ligi 7. hafta maçında konuk ettiği Konya BBSK Gelişim'i 73-54 ile geçti. Ev sahibinin maç boyunca etkili savunması ve hücum dengesinin erken dönemlerde skor avantajına dönüşmesi galibiyeti getirdi.

dönüm noktası:

Maçın ilk periyodunu 24-14 önde tamamlayan Kocaeli, devreye 48-22 gibi belirgin bir üstünlükle girdi. Üçüncü periyodu 65-33 ile kapatarak son periyotta kontrolü korudu ve farklı skora ulaştı.

oyuncu performansları:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kadrosunda öne çıkan isimler şunlardı: Umar Atın 10, Berkan Aksu 6, Ömer Faruk Ermat 12, Kevin Kaspar, Barboros Bozkurt 4, Emir Türkoğlu 7, İlber Aysel 2, Talat Alp Altunbey 21, Kerem Yaldız 2, Mert Ulutaş 4, Orhan Pekzorlu, Gökhan Edge Demirli 5. Başantrenör: Musa Enes Akdilek.

Konya BBSK Gelişim cephesinde ise skorerler Arda Görücü 8, Kerem Erdem 15, Yiğit Ruhan Taşpınar, Kerem Oral, Ertuğrul İpekdal, Yiğit Toka 12, Demir Şüğün 4, Batu Uygun 2, Ahmet Yiğit Duysak, Yiğit Bayer 11, Sarp Ali Özaydemir 2, Ahmet Eren Dökmeci olarak kayıtlara geçti. Başantrenör: Berkay Oğuz.

maç detayları:

Hakem triosu Enes Duran, Halil Samet Keskin ve Eslem Ün mücadeleyi yönetti. Ev sahibi ekip, ikinci periyotta yakaladığı ritmi sürdürerek hem hücumda verimli oyuncularından skor aldı hem de savunmada rakibin sayı üretimini sınırlandırdı. Konya BBSK Gelişim, zaman zaman cevap verse de aradaki farkı kapatamayarak sahadan mağlup ayrıldı.

Sonuç: Kocaeli BŞB Kağıtspor 73 - Konya BBSK Gelişim 54.

TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ’NİN YEDİNCİ HAFTASINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KONUK ETTİĞİ KONYA BBSK GELİŞİM’İ 73-54 MAĞLUP ETTİ.