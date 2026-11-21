maç özeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı ve bu sonuçla puanını 31e taşıyarak liderliğini sürdürdü.

goller ve oyuncu performansları:

Galatasaray'ın açılış golü 4. dakikada Lucas Torreira'dan geldi. Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta Wilfried Singo'nun dokunuşuyla kale önüne gelen topu Torreira ağlara gönderdi; Uruguaylı oyuncu bu golle bu sezonki 2. golünü kaydetti. Torreira maça 11'de başladı ve 79. dakikada İlkay Gündoğan ile değiştirildi.

İkinci gol 53. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Gabriel Sara'nın havadan pasıyla defansın arkasına sarkan Yunus, ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma ile topu filelere gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu ligdeki gol sayısını 3'e çıkarırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 golüyle bu sezon toplam 4 gole ulaştı. Yunus maçın tamamında sahada kaldı.

rekor, seri ve disiplin:

Galatasaray, iç sahada en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu; o maçın ardından oynadığı 42 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 34 galibiyet ve 8 beraberlik aldı ve kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini kırdı. Bu sezon ligde iç sahada çıktığı 7 maçın 6'sını kazanıp 1'inde berabere kaldı.

Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona mağlubiyetinin ardından rakiplerine geçit vermeyerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Lig galibiyetleri arasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille ve Stuttgart yer aldı.

Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk, hakem Ali Şansalan tarafından itirazları nedeniyle önce sarı, ardından ikinci sarıyla kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü; Buruk bu nedenle haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde saha kenarında yer alamayacak.

Karşılaşma sonunda futbolcular kale arkasındaki tribündeki taraftarlarla buluştu ve sevinci birlikte yaşadı. Kaleci Uğurcan Çakır da tribüne giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY, SAMSUNSPOR MAÇIYLA BU SEZON ÜST ÜSTE 7. GALİBİYETİNİ ELDE EDERKEN, LİGDE İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİĞİNİ DE 42 MAÇA ÇIKARDI VE KULÜP REKORUNU KIRDI.