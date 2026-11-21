Tepecik yolu yakınında çarpışma: hafif ticari araçta bir yolcu yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında biri yolcu olmak üzere bir kişi yaralandı. Kaza, Tepecik beldesi karayolunda, bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 43 UV 993 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 43 LE 908 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 43 LE 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı.

müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının hafif şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Trafik ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve kazayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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