Kumla'da denizin bereketi paylaşıldı

Bursa'nın Kumla mahallesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Kumla Balık Festivali, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü vesilesiyle coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinliği düzenleyen Kumla Kayık Sahipleri ve Amatör Balıkçılık Kültür Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, vatandaşlara 4 bin palamut ücretsiz olarak ikram edildi.

festivalde dağıtım ve kültürel etkinlikler:

Festival alanına gelen halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen dağıtımın ardından müzik programı başladı. Sahne alan Udi Vedat Kaptan Karabulut ve Kemençeci Ümit Can Demir eşliğinde çalınan kemençe müzikleri, katılımcıların horon oynamasına neden oldu ve etkinlik boyunca adeta Karadeniz havası esti. Gün boyu süren program birlik, beraberlik ve dayanışma temaları etrafında şekillendi.

amaç, teşekkür ve mahalle vurgusu:

Dernek Başkanı Uğur Gök, festivale katılanlara teşekkür ederek organizasyonun amacını; balıkçılık kültürünü yaşatmak, balıkçı dayanışmasını güçlendirmek ve denizin bereketini vatandaşlarla paylaşmak olarak açıkladı. Kumla Muhtarı Kazım Ata ise Kumla'nın denizle iç içe geçmiş kültürünü hatırlatarak etkinliğin mahalle dayanışmasına ve bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Denizin bereketinin paylaşıldığı, müziğin ve kemençenin insanları bir araya getirdiği 2. Kumla Balık Festivali, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve mahallede birlik duygusunu pekiştirdi.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KUMLA BALIK FESTİVALİ’NDE 4 BİN PALAMUT VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI. KEMENÇE VE MÜZİK EŞLİĞİNDE HORONLAR ÇEKİLDİ, DENİZİN BEREKETİ VE BALIKÇILIK KÜLTÜRÜ HEP BİRLİKTE YAŞATILDI.