Beşiktaş'ta 2026 olağan idari ve mali genel kurul açıldı: raporlar ve bütçe gündemde

Beşiktaş'ta 2026 olağan idari ve mali genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıldı; divan başkanlığına Burak Özmen seçildi.

Toplantının açılış işlemleri:

Açılışın ardından yönetim kurulu adına yapılacak sunumla toplantının hukuki ve idari çerçevesi çizilecek. Divanın belirlenmesini takiben, yönetim kurulu raporları ile denetim raporlarının üyelerle paylaşılması ve sunumların tamamlanması planlanıyor. Sunumlar sonrası üyelerin sorularına ve değerlendirmelerine geçilecek.

Gündem maddeleri ve oylama süreci:

Genel kurulda, idari ve mali dönem olarak 01 Mayıs 2025-31 Mayıs 2026 arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve denetim sonuçlarının üyelerin onayına sunulması öngörülüyor. Ayrıca konsolide bütçe olarak 01 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı teklifleri görüşülüp oylanacak. Yönetim sunumu, raporların takdimi, soru-cevap bölümü ve nihai oylamalar şeklinde ilerlemesi beklenen süreçte her madde ayrı ayrı oylanacak.

Toplantı, Kulüp yönetiminin faaliyetlerinin ve finansal planlamasının üyeler tarafından tartışılacağı ve onaya sunulacağı merkezi bir oturum niteliği taşıyor; alınacak kararlar gelecek mali dönem uygulamalarını belirleyecek.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NÜN 2026 YILI OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI.