Beşiktaş’ta otobüs ile iş makinesi çarpıştı: biri ağır beş yaralı

Beşiktaş'ta sabah çarpışması

İstanbul Beşiktaş'ta saat 09.00 civarında Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü ile bir iş makinesi çarpıştı. Kaza sonucunda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Çarpışma sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve kaza mahallinde inceleme başlattı.

Olay sonrası işlemler ve soruşturma:

Kazaya karışan otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı; olayla ilgili görgü tespiti ve adli işlemler sürüyor.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜYLE İŞ MAKİNESİ ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIRKEN KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.