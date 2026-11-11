Beşiktaş'ta 'polis' kılığına giren şebeke 78 yaşındaki kadını yaklaşık 15 milyon liraya dolandırdı

Beşiktaş'ta dolandırıcılık vakası:

Beşiktaş'ta yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H., kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin tuzağına düştü. Şüpheliler, yaşlı kadını telefonla arayarak kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütü ile bir operasyona karıştığını iddia etti. Hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin söylemlerle paniğe sürüklenen kadın, dolandırıcıların talimatları doğrultusunda hareket etti.

Dolandırıcılar, uzun süre telefonla konuşarak Emine Gönül H.'nin başka kimseyle görüşmesini engelledi ve adım adım yönlendirdi. Telefonda fotoğraf, işlem belgeleri ve banka onayı gibi taleplerle güven sağlandıktan sonra kadın bankadaki ve elindeki paraları çekmek zorunda bırakıldı.

Nakit teslimatı ve parola yöntemi:

Korkuya kapılan yaşlı kadın, bankadaki yaklaşık 120 bin dolar nakit parayı çekti ve şüphelilerin belirttiği parkta elden teslim etti. Şüpheliler, paranın hazırlandığını teyit etmek için kadından para çektiğini gösteren fotoğraf istedi ve anlaşma sırasında parolanın 'Paran Güvende' olacağını söyledi. Yaşlı kadının parolayı telaffuz etmesi üzerine para teslim alındı; ayrıca banka hesabından da para gönderilmesi sağlandı.

Ev satışı ve hesap hareketleri:

Dolandırıcılar yalnızca nakit talepleriyle yetinmedi. Emine Gönül H.'nin Eyüpsultan'daki evi, normal piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olmasına rağmen şüpheliler tarafından 6 milyon 500 bin liraya elden satıldı. Elde edilen satış gelirleri, şüphelilerin belirttiği üç ayrı hesaba gönderildi. Dolandırıcılar, paraların araştırma sürecinde 'güvende' tutulduğunu söyleyerek süreci uzattı; bir süre sonra ulaşılmayınca mağdur gerçeği anlayıp polise başvurdu.

Operasyon ve güvenlik kamerası görüntüleri:

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 2'si kuyumcu olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Ekiplerin tespitine göre dolandırıcılar ele geçirdikleri paraları kripto para yöntemiyle yurt dışına aktardı.

Olayla ilgili elde edilen bazı güvenlik kamerası görüntülerinde dolandırıcıların kadının evine gidişi, aldığı 120 bin doları bozdurma anları ve evin satışından gelen parayı kendi hesaplarından çekmeleri yer aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DOLANDIRICILIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, 2'Sİ KUYUMCU 9 ŞÜPHELİYİ YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI.