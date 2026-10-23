Beşiktaş'ta son düdükte eşitlik: Crystal Palace ile 2-2

maç özeti:

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma yüksek tempoda geçti ve her iki takım da skoru lehine çevirmek için etkili ataklar üretti.

İlk yarı sonlarında Wilfred Ndidi'nin 45+1. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş öne geçti. İkinci yarıda tempoyu yükselten konuk ekip, Yeremi Pino'nun 51. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı; yardımcı hakemin ofsayt bayrağına rağmen VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı. Hemen ardından Jean-Philippe Mateta (55') ile Palace öne geçti, fakat Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Junior Olaitan (73') skoru tekrar 2-2'ye getirdi.

maçın kritik anları:

Goller: Wilfred Ndidi (45+1'), Yeremi Pino (51'), Jean-Philippe Mateta (55'), Junior Olaitan (73').

Kartlar: Ümit Akdağ (Beşiktaş) kırmızı kart gördü (77'). Ayrıca Wilfred Ndidi ve Yeremi Pino sarı kartlar listesinde yer aldı.

kadrolar ve teknik detaylar:

Stat: Beşiktaş

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Beşiktaş: Alexander Nübel; Taylan Bulut (Amir Murillo dk. 64), Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Fabio Miretti (Salih Özcan dk. 39), Kartal Yılmaz (Junior Olaitan dk. 64), İlhan Fakılı (Vaclav Cerny dk. 75), Hyeon-Gyu Oh (Dusan Vlahovic dk. 75). Yedekler: Doğan Alemdar, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ernest Poku, Semih Kılıçsoy. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Crystal Palace: Walter Benitez; Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Anan Khalaili, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell, Dwight McNeil (Ismaila Sarr dk. 61), Yeremi Pino (Dario Osorio dk. 72), Jean-Philippe Mateta (Jörgen Strand Larsen dk. 61 (Eddie Nketiah dk. 85)). Yedekler: Remi Matthews, Lucca Benetton, Honest Ahanor, Oscar Mingueza, Ben Chilwell, George King, Dean Benamar, Will Hughes. Teknik direktör: Pierre Sage.

Beşiktaş sahasında oynanan mücadelede rakibiyle puanları paylaşırken, maçın kritik anları ve alınan cezalar her iki takımın gruptaki dengesi açısından belirleyici oldu.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN 3, HAFTASINDA SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE İLE 2-2 BERABERE KALDI.