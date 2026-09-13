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Beşiri karayolunda takla atan araçtan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Batman-Beşiri kara yolunda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı; 112 ekipleri müdahale etti, araçtaki 4 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiri karayolunda takla atan araçtan 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı

Beşiri karayolunda takla atan otomobilde çok sayıda müdahale yapıldı

Batman-Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazada araçta sıkışan iki kişi, çevredekilerin desteğiyle araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin tamamlanmasının ardından toplam 4 yaralı, sağlık kontrolleri ve tedavi için hastaneye nakledildi. Kazanın meydana geldiği alan trafik ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı; olay yerinde ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ile araçta oluşan hasar değerlendirilerek kaza nedeninin tespiti amaçlanıyor. Yetkililer, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan zincirleme süreç üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerden gelecek yeni açıklamalar haberin içine eklenecektir.

BATMAN-BEŞİRİ KARA YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI....

BATMAN-BEŞİRİ KARA YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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