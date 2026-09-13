Klimadan yayılan duman Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süreli tahliyeye neden oldu

Olayın gelişimi:

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kardiyoloji bölümünde yoğun duman çıkması, serviste kısa süreli paniğe neden oldu. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre dumanın kaynağı olarak klima gösterildi.

Dumanın fark edilmesi üzerine hastane çalışanları ve hasta yakınları uyarıldı; bazı sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları hızla servisten dışarı çıkarıldı.

Ekip müdahalesi ve tahliye:

Bölgeye itfaiye veya hastane acil müdahale ekipleri gibi ilgili ekipler sevk edildi ve serviste duman tahliyesi yapıldı. Müdahale sırasında hastane yetkilileri, kısa süreli güvenlik önlemleri uyguladı.

Olayın hemen ardından hastane yönetimi tarafından inceleme başlatıldı ve dumanın kaynağı ile olayın nedenleri araştırılmaya başlandı. Hastane yetkilileri ve ilgili birimler, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tespitleri yapacaklarını bildirdi.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YOĞUN DUMAN BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU.