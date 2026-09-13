Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Klimadan yayılan duman Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süreli tahliyeye neden oldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji bölümünde klimadan çıktığı belirtilen yoğun duman, kısa süreli paniğe ve bazı sağlık personeli ile hastaların dışarı çıkarılmasına yol açtı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Klimadan yayılan duman Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kısa süreli tahliyeye neden oldu

Olayın gelişimi:

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kardiyoloji bölümünde yoğun duman çıkması, serviste kısa süreli paniğe neden oldu. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre dumanın kaynağı olarak klima gösterildi.

Dumanın fark edilmesi üzerine hastane çalışanları ve hasta yakınları uyarıldı; bazı sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları hızla servisten dışarı çıkarıldı.

Ekip müdahalesi ve tahliye:

Bölgeye itfaiye veya hastane acil müdahale ekipleri gibi ilgili ekipler sevk edildi ve serviste duman tahliyesi yapıldı. Müdahale sırasında hastane yetkilileri, kısa süreli güvenlik önlemleri uyguladı.

Olayın hemen ardından hastane yönetimi tarafından inceleme başlatıldı ve dumanın kaynağı ile olayın nedenleri araştırılmaya başlandı. Hastane yetkilileri ve ilgili birimler, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tespitleri yapacaklarını bildirdi.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YOĞUN DUMAN BÜYÜK KORKUYA NEDEN...

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YOĞUN DUMAN BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ uygulamasında ters yön ihlali: sürücüye 10 bin lira idari ceza
images

Yalova'da kara yolunda ters yönde ilerleyen motosiklet Adliye Kavşağı'na kadar t...
images

Okullarda huzur için yeni güvenlik paketi: 31 bin bahçe görevlisi ve ekip sahada
images

Ailem Güvende operasyonunda Mersin'de 50 şüpheli gözaltına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokayev, Trump’a resmi ziyaret çağrısını BRICS zirvesinde yineledi

Bayraktar: çatlak kanallar ve sulama randımanı tarımı tehdit ediyor

Gençler 20 yaşında kan bağışında öne çıktı, yaz dönemi beklenen düşüşü göstermedi

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı