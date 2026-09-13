Okullarda huzur için yeni güvenlik paketi: 31 bin bahçe görevlisi ve ekip sahada

Alınan tedbirlerin kapsamı:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde uygulanacak asayiş ve güvenlik tedbirleri belirlendi. Amaç, öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, okul çevrelerindeki risklerin azaltılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesidir.

Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indirilirken, uygulanacak tedbirler eğitim-öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak. Öncelik, okul giriş ve çıkış saatlerindeki devriye ve denetimleri artırmak; risk taşıyan okullarda ek güvenlik önlemleri almak üzere belirlendi.

Ekip ve devriye uygulamaları:

Eğitim yılı süresince okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk kuvvetlerinin ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürecek ve okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik denetimler sıklaştırılacak. Kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun etkin yürütülmesi üzerinde duruluyor.

Okul çevresinde faaliyet gösteren internet kafeler, oyun salonları, büfeler ve seyyar satıcılar gibi mekanlara yönelik denetimler artırılacak; okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenci güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslar hakkında gerekli kontroller yapılacak. Mahalle sakinlerinin gözlem ve ihbarları değerlendirilecek ve ihtiyaç halinde ilave tedbirler alınacak.

Narkotik ve denetim önlemleri:

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında ilgili kurumların katılımıyla Güvenlik Tedbirleri Toplantıları düzenlenecek. Başta Narkotimler olmak üzere kolluk birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak; alkol, sigara ve tütün mamulleri ile kesici, delici ve yaralayıcı unsurların okul çevrelerinde bulundurulması ve satışının önlenmesine yönelik denetimler yürütülecek.

Ayrıca öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla okul çevresindeki risklerin eğitim-öğretim sürecine etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Trafik güvenliği ve servis denetimleri:

Trafik güvenliği kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri göreve başladı. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak, yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin uygulamalar sıkılaştırılacak. Trafik işaret ve levhaları ile diğer fiziki tedbirlerin kontrolü yapılacak ve tespit edilen eksiklikler giderilecek.

Okul servis araçlarına yönelik denetimler de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak; öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşımları sağlanacak.

İstihdam ve koordinasyon modeli:

Alınan tedbirler çerçevesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyurulan 7 basamaklı güvenlik modeli uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 31 bin Okul Bahçe Görevlisi kontenjanı tahsis edildi. Bahçe görevlilerinin görevlendirilmesi, okulların öncelik derecelerine göre gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi ve okul kolluk görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile devriye ekipleri ihtiyaca göre görevlendirilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor; okul kolluk görevlilerimizi, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız. Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum.

Uygulamanın sahadaki takibi, kurumlar arası koordinasyon ve yerel değerlendirmelerle sürdürülecek; eğitim-öğretim yılı boyunca alınan tedbirlerin etkinliği izlenecek ve gerektiğinde ek önlemler devreye sokulacak.

Bakan Çiftçi talimat verdi, 81 ilde emniyet ve jandarma sahaya indi