Yalova'da kara yolunda ters yönde ilerleyen motosiklet Adliye Kavşağı'na kadar tehlike yarattı

Yalova-İzmit kara yolunda ters yön tehlikesi

Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkiinde bir motosiklet sürücüsünün ters yöne girip Adliye Kavşağı'na kadar ilerlediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde motosikletin, diğer araçların geliş yönünün aksine ana yol üzerinde seyrettiği açıkça görülüyor.

görüntülerin içeriği:

Kayda yansıyan videoda motosiklet sürücüsünün ana yolun geliş yönüne karşı ilerlediği, karşılaşma ve sollama anlarında riskli duruş ve manevralar sergilendiği izleniyor. Bu sahneler, ters yönde seyretmenin yol üzerindeki diğer sürücüler için ani tehlikeler doğurduğunu gösteriyor.

trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Trafikte ters yöne gitmek hem kendisi hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi bir güvenlik riskidir. Bu tür davranışlar kazaya yol açabileceğinden kaydedilen görüntüler, olayın tespit edilmesi ve benzer ihlallerin önlenmesi açısından önem taşıyor. Yetkililerin ve sürücülerin dikkatine vurgu yapan bu kayıtlar, trafik kurallarına uyulmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

YALOVA-İZMİT KARA YOLUNUN DÖRTYOL MEVKİSİNDE TERS YÖNE GİREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ADLİYE KAVŞAĞI’NA KADAR İLERLEDİ. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜNÜN O ANLARI, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.