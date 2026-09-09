Dolar 48,4737 +0,04%
Euro 56,4144 +0,15%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.929,24 +0,16%
EUR/USD 1,1633 +0,03%
Brent Petrol 101,24 +3,39%
--°

Besni'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Adıyaman Besni'de kontrolden çıkan 06 YA 2575 plakalı otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı; sürücü Mühittin Ö. ve Meryem Ö. yaralandı, soruşturma başladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Besni'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde, Mühittin Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mühittin Ö. ile araçta bulunan Meryem Ö. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

müdahale ve tahliye:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıların hastaneye naklini sağladı. Kazanın oluş şekli üzerine acil müdahale süreçleri işletildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabağlar'da banka şubesinde güvenlik alarmı: soygun iddiası soruşturuluyor
images

Bozova dönüşünde kaza: aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
images

Ordu'da trafik kazasında yerel televizyon yöneticisi yoğun bakımda
images

Vatandaş müdahalesiyle Batman'da söndürülen park halindeki araç yangını

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Roma Kadıköy'de son provayı tamamladı

Her adımın önemi var: Hermoso'dan üç puan vurgusu

Gasperini: kendi oyun kimliğimizle Fenerbahçe'yi zorlamalıyız

Karabağlar'da banka şubesinde güvenlik alarmı: soygun iddiası soruşturuluyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali