Besni'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Besni ilçesi Korupınar Mahallesi'nde, Mühittin Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mühittin Ö. ile araçta bulunan Meryem Ö. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

müdahale ve tahliye:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıların hastaneye naklini sağladı. Kazanın oluş şekli üzerine acil müdahale süreçleri işletildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.