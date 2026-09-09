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Köyceğiz’de Sancı Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sancı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaş ihbarı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köyceğiz’de Sancı Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Köyceğiz’de Sancı Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Sancı Mahallesi sınırlarında ağaçlık alanda yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki ağaçlık alana yayılmasına izin vermeden müdahale etti. Yapılan ilk çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve alevler tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmaları ve bölge durumu:

Yangın söndürüldükten sonra ekipler bölgedeki sıcak noktaları tespit ederek kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Alevlerin tekrar alevlenmemesi için çevre tedbirleri alındı ve alan gözlem altında tutuldu.

Olayda can veya geniş çaplı mal kaybına dair kaynaklarda belirtilen bir bilgi yok; yangının çıkış nedeninin netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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