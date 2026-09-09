Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4455 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.949,50 +0,46%
EUR/USD 1,1640 +0,09%
Brent Petrol 100,68 +2,82%
--°

Arkadan çarpan minibüsle devrilen traktör şarampole yuvarlandı

Alaca-Çorum karayolu Babaoğlu kavşağında minibüsün arkadan çarptığı traktör şarampole yuvarlandı; traktör sürücüsü öldü, minibüs sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Arkadan çarpan minibüsle devrilen traktör şarampole yuvarlandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Alaca-Çorum karayolu Babaoğlu köyü kavşağında meydana gelen kazada, A.E. yönetimindeki 06 BCM 869 plakalı Peugeot marka minibüs, Hüseyin Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ise yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün cenazesi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ÇORUM&#039;DA MİNİBÜSÜN ARKADAN ÇARPTIĞI TRAKTÖR YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA 1 KİŞİ...

ÇORUM'DA MİNİBÜSÜN ARKADAN ÇARPTIĞI TRAKTÖR YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı
images

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan...
images

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali