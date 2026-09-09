Arkadan çarpan minibüsle devrilen traktör şarampole yuvarlandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Alaca-Çorum karayolu Babaoğlu köyü kavşağında meydana gelen kazada, A.E. yönetimindeki 06 BCM 869 plakalı Peugeot marka minibüs, Hüseyin Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ise yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün cenazesi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'DA MİNİBÜSÜN ARKADAN ÇARPTIĞI TRAKTÖR YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ YARALANDI.