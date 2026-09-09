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Hava ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesi sonrası meşelik yangını kontrol altına alındı

Mihalıççık ile Sivrihisar sınırındaki Dümrek ve Yayla meşeliklerinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hava ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesi sonrası meşelik yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'de meşelik yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçe sınırları arasında yer alan meşelik alanda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve kullanılan araçlar:

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, havadan yangın söndürme helikopterleri ile, karadan ise arazöz ve yangın söndürme ekipleriyle koordineli hareket ederek alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engelledi.

Gece nöbeti ve güvenlik önlemleri:

Güneşin batmasıyla birlikte, emniyet tedbirleri gereği yangın söndürme helikopterleri görevlerine ara vermek zorunda kaldı. Yangının tamamen söndürülmesi ve muhtemel parlamaların önüne geçilmesi amacıyla kara ekipleri gece boyunca bölgede nöbetçi kalacak ve soğutma çalışmalarını sürdürecek.

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ancak soğutma ve denetim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK VE SİVRİHİSAR İLÇE SINIRLARI ARASINDA YER ALAN MEŞELİK ALANDA ÇIKAN...

ESKİŞEHİR’İN MİHALIÇÇIK VE SİVRİHİSAR İLÇE SINIRLARI ARASINDA YER ALAN MEŞELİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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