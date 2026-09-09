Karasu'da dronla tespit edilen tarlada 123 kök kenevir bulundu

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karasu kırsalında bir tarlada arama yaptı. Yapılan incelemede ekili halde bulunan bitkilerin suç şüphesiyle değerlendirildiği belirtildi.

Dronla tespit ve tarla görüntüleri:

Jandarma ekipleri tarafından havadan yapılan gözlemlerde, tarlada ekili halde 123 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Bitkilerin boylarının adeta ağaç seviyesine ulaştığı ve bu nedenle dronla havadan görüntülendiği kaydedildi.

Ele geçirilen malzemeler ve yasal süreç:

Operasyon sırasında ayrıca 75 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca fişeği, dron, 2 cep telefonu ve 1 dedektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, bölgede kaçakçılıkla mücadele kapsamında benzer denetimlerin süreceğini bildirdi.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, TARLADA EKİLİ HALDE BULUNAN VE BOYLARI ADETA AĞAÇ KADAR UZAYAN 123 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.