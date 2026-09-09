Bursa itfaiyesi Kumluca'da soğutma çalışmalarını yoğunlaştırdı

Bursa itfaiyesinin Kumluca'daki görevi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Ekipler, müdahale edilen alanlarda alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yoğun şekilde soğutma çalışması yürütüyor.

soğutma çalışmalarının yürütülmesi:

Sahadaki ekipler, yangının etkili olduğu noktalarda sıcak bölgeleri belirleyip yeniden tutuşmayı önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında su takviyesi, köpük uygulaması ve sıcak nokta kontrolü gibi yöntemlerle yangının tekrar büyümemesi hedefleniyor.

ilerleyen süreç ve sevk kararı:

Ekiplerin Aksu mevkiine sevk edilip edilmeyeceği, yarın yapılacak değerlendirme ve verilecek talimat doğrultusunda Yangın Koordinasyon Merkezi tarafından netleştirilecek. Sahadaki çalışma süreci ve olası ilave sevk kararları gelişmelere göre takip ediliyor.

Bursa ekipleri, bölgedeki diğer unsurlarla koordinasyonu sürdürerek güvenliğin sağlanmasına katkı veriyor ve yeni talimatlar için hazır bekliyor.

BURSA İTFAİYESİ KUMLUCA’DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR