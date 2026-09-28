Besni'de sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Besni'de gök gürültülü sağanak hayatı etkiledi:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı. Yağış ilçede etkili olurken hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş kaydedildi.
Su birikintileri ve trafik:
Gün boyunca cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafikte seyreden araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, sürücüler kısa süreli görüş azalmaları ve kaygan zemin nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Hava tahmini ve uyarılar:
Yetkililer, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları ani sağanaklara ve su birikintilerine karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Sürücülere ise görüş mesafesinin azalabileceği ihtimaline karşı trafikte tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
BESNİ İLÇESİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLDU.
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