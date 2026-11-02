Yarılan köy yolunda stabilize ulaşım: ağır araçlara kontrollü geçiş

Bölgede hasar ve yapılan çalışmalar:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi sınırlarından geçen arazi yolu, 6 Şubat depremlerinde oluşan derin çatlaklarla ikiye bölünmüştü. Otoyoldan geçen üst geçitte de hasar meydana geldi; köprü kısmı ayakta kalırken bağlantı kanatlarında yarılmalar görüldü. Depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalarla yol ve çevresindeki bozulmalar büyük ölçüde giderildi.

Yapılan müdahale esas olarak yolun kullanımını sağlamak üzere gerçekleştirilen stabilize düzenlemelerden oluştu. Şu aşamada yolun tamamen asfaltlanması bekleniyor; mevcut durum tarım amaçlı araçların geçişine uygun hale getirildi ancak kalıcı bir asfalt çalışması henüz tamamlanmadı.

Ulaşım düzeni ve mahalle sakinlerinin görüşü:

Yerel yetkililer ve ekipler, tarım araçlarının güvenli geçişini sağlamak için arazi yolunun kullanılmasına izin veriyor. Ağır tonajlı araçların geçişi ise kontrollü şartlara bağlandı; yoğun yük taşıyan araçların güzergâhı sınırlı tutuluyor.

Çöçeli Mahalle Muhtarı Murat Sımsık bölgedeki durumu şöyle aktardı: "Burası Ördekdede’ye giden ara yol, arazi yolumuz. Ördekdede komşu köyümüzde. Alttaki yol da Gaziantep, Adana istikametine giden otoyol. Depremde burası bayağı bir hasar aldı. Sonradan bir stabilize yapıldı. Yani tarım arazileri araçları gelsin diye bir yol yapıldı ama asfalt yapılmadı. Bölgemizde de izler hala var. Devletimiz sağ olsun aslında kısmen yapıyor. Bu yolumuz bozuktu büyükşehir belediyemiz yaptı. Büyük bir patlama olmuştu depremde köprü çökmemişti ama etrafları komple kanatları dağılmıştı. Araçlar şu an kontrollü geçiyor. Tarım araçları genelde geçiyor. Ağır tonajlı araçlar buradan geçmiyor" dedi.

Bölgedeki altyapı çalışmaları ve yapılacak asfaltlama, yolun kullanım standardını yükseltecek; ancak şu an için ulaşımın sürdürülebilir olması kontrollü geçiş ve bölgeye özel önlemlere bağlı bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN VE O DÖNEM GÖRÜNTÜLENEN YOL İLE ÇEVRESİ, ARADAN GEÇEN SÜREDE YAPILAN ÇALIŞMALARLA YENİDEN DÜZENLENİRKEN, GÜZERGÂHIN ASFALTLANMADIĞI GÖRÜLDÜ