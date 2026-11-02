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Kış erken geldi: Nurhak Dağı ilk karla beyaza büründü

Kahramanmaraş'ta kışın habercisi olarak Nurhak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı; zirve beyaza büründü, bölge halkı kışın gelişini hissetmeye başladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Kış erken geldi: Nurhak Dağı ilk karla beyaza büründü

Nurhak Dağı beyaza büründü:

Kahramanmaraş genelinde hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini göstermesine yol açtı. Bu sabah bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Nurhak Dağı'na mevsimin ilk karı düştü ve zirve beyaza bürünerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte dağın dorukları, çevredeki düzlüklerden belirgin biçimde ayrıldı; ortaya çıkan görseller bölgeye özgü doğal dokuyu ön plana çıkardı. Günün erken saatlerinde çekilen fotoğraflar, karın yoğunlaşmasının etkisini gösterdi.

yerel yaşam ve görüntülerin yansımaları:

Bölge halkı, düşen karla birlikte kış mevsiminin geldiğini hissetmeye başladı. Zirvedeki beyaz örtü, çevre yerleşimlerden izlenebilen ve görsel zenginlik sunan bir tablo yarattı. Yerel sakinler ve ziyaretçiler, oluşan manzaranın getirdiği soğuk havayı ve görsel şöleni konuşuyor.

Mevsimin ilk karının kaydettiği bu değişim, Kahramanmaraş çevresinde kışa geçişin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki yüksek alanlarda benzer görüntülerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE SOĞUK HAVA...

KAHRAMANMARAŞ GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERDİ VE NURHAK DAĞI’NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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