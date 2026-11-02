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Geleceğin denizcileri kıyıda çevre bilincini yükseltti

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri Karamürsel sahilinde düzenledikleri temizlik etkinliğinde çöpleri toplayıp çevre bilinci oluşturdu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Geleceğin denizcileri kıyıda çevre bilincini yükseltti

Karamürsel sahilinde gönüllü temizlik

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri, Karamürsel sahilinde düzenledikleri temizlik etkinliğiyle sahilde biriken çöpleri toplayarak çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Etkinliğin düzenlenişi:

Geleneksel olarak gerçekleştirilen çalışma, Denizci Öğrenciler Derneği tarafından organize edildi. Üniversiteliler sahil boyunca yürüyerek atıkları topladı ve ortak bir çevre sorumluluğu mesajı verdi.

Ahmet Can Bostancı etkinlikle ilgili olarak, "Denizci Öğrenciler Derneği adında bir derneğimiz var. Her sene 29 Ekim teması altında çöp toplama, sahil temizliği etkinliğimiz oluyor. Burada da arkadaşlarımız bize yardım ediyor" dedi.

Gençlerin mesajı:

Katılımcılar, yalnızca sahili temizlemediklerini aynı zamanda çevre bilincini yaymayı da amaçladıklarını belirtti. İkra Akış konuyla ilgili, "Bu tür çevre etkinlikleri aslında hepimizin çevreye ne kadar duyarlı olduğunu göstermemiz gereken bir etkinlik. Burada bulunarak bütün arkadaşlarımızla hem sahil temizliği yapıyoruz hem de diğer arkadaşlarımızın çevre bilincini geliştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, gençlerin kolektif çabasıyla kıyı temizliğine katkı sağlanması ve çevre bilincinin pekiştirilmesi açısından ön plana çıktı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KARAMÜRSEL SAHİLİNDE TEMİZLİK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE SAHİLDEKİ ÇÖPLERİ TOPLAYAN GENÇLER, ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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