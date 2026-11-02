Güzelçamlı yağışın merkezinde: metrekareye en çok düşen bölge oldu

Aydın'da dün etkili olan sağanakların ardından, metrekare başına en fazla yağışın 45 kilogram ile Kuşadası Güzelçamlı'ya düştüğü yönünde ilk gözlemler kaydedildi. Resmi meteoroloji ölçümleri ise 01.11.2026 06:00 - 02.11.2026 06:00 arasındaki dönemde en yüksek değerin 40,5 kilogram olduğunu gösterdi.

Meteoroloji verileri:

Meteoroloji raporuna göre (01.11.2026 06:00 - 02.11.2026 06:00) metrekareye düşen yağış miktarları şu şekilde sıralandı: Kuşadası Güzelçamlı 40,5, Söke 32,8, Kuşadası merkez 23,3, Efeler 17,9, Çine Kavşit 16,9, Germencik 15,9, İncirliova 15,7.

Uyarı ve beklenen durum:

Yetkililer, yağışların önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini bildiriyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ani taşkın riskine karşı dikkatli olması ve ilgili kurumların uyarılarına uyması istendi.

EN FAZLA YAĞIŞI GÜZELÇAMLI ALDI