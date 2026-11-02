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Dalama Kırıklar’da 15 yıllık hayır geleneği dayanışma mesajı verdi

Dalama Kırıklar Mahallesi'nde halkın katkılarıyla düzenlenen 15. Hayır Cemiyeti, Kur'an Kursu'nda ilahiler eşliğinde birlik ve dayanışmayı pekiştirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Dalama Kırıklar’da 15 yıllık hayır geleneği dayanışma mesajı verdi

Mahalle geleneği sürdü:

Dalama Kırıklar Mahallesi, Aydın'ın Efeler ilçesinde mahalle sakinlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen 15. Geleneksel Hayır Cemiyeti ile bir araya geldi. Etkinlik, yerel dayanışmanın ve ortak sorumluluğun somut bir örneği olarak öne çıktı.

Katılım ve ortak değerler:

Programa farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş katıldı; katılımcılar aynı sofrada buluşarak ortak manevi değerler etrafında dayanışma gösterdi. Mahalle halkının katkı ve birlikteliği, organizasyonun geleneksel kimliğini korumasında belirleyici oldu.

Program akışı ve kapanış:

Etkinlik Dalama Kırıklar Mahallesi Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi ve Kur'an Kursu öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi. Gün, yapılan dualarla sona ererken organizasyon, mahalledeki yardımlaşma ve komşuluk bağlarını güçlendirdi.

Geleneksel hale gelen cemiyet, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerken mahalledeki birlik ve beraberlik duygularının devam ettiğini gösterdi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI DALAMA KIRIKLAR MAHALLESİ&#039;NDE MAHALLE HALKININ KATKILARIYLA...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI DALAMA KIRIKLAR MAHALLESİ'NDE MAHALLE HALKININ KATKILARIYLA DÜZENLENEN 15. GELENEKSEL HAYIR CEMİYETİ, BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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