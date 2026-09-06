Besnik Hasi: aldığımız puandan dolayı mutluyum

Amed deplasmanda 2-2 berabere kaldı, Hasi oyuncuları övdü

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetleri, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Besnik Hasi maçı değerlendirirken alınan puanın önemine dikkat çekti ve oyuncuların mücadele gücünü övdü.

maçın ana unsurları:

Hasi, karşılaşmayı “bizim için çok iyi maçlarımızdan biri” olarak tanımlamayacağını belirtti fakat takımının oyuna hakim olduğunu vurguladı. Teknik adam, maç içinde daha fazla pozisyon ürettiklerini; Diagne ve Krasniqi gibi isimlerin kaçırdığı fırsatların sonucu etkileyebileceğini söyledi. Rakibin oyun stiline ilişkin olarak Kasımpaşa’yı organize bir ekip olarak nitelendirdi ve uzun toplarla gol aradıklarını aktardı.

Defansif hatalara değinerek “gereksiz bir taç atışı verdik, Süper Lig seviyesinde bu golü yememelisiniz” ifadesini kullanan Hasi, ikinci golün de çok basit olduğunu ve bu pozisyonun detaylı olarak analiz edileceğini belirtti. İlk yarı ve ikinci yarıda yapılan değişikliklerle orta sahayı kısa paslarla domine etme niyetinin olduğunu, bu alandaki boşluğu fark edip müdahale ettiklerini anlattı.

yedek kulübesinin rolü ve oyuncu değerlendirmesi:

Maçın kırılma anlarından söz eden Hasi, takımın 2-1’i yakaladıktan sonra daha savaşçı bir kimlik kazandığını söyledi. Özellikle oyuna giren Gift hakkında olumlu konuştu ve forvetler için golün önemini vurguladı: "Gift de oyuna girdiği zaman bunu yaptı. Yedek kulübenizde de iyi olması gerekiyor." Hasi, Muhammed’in 2. Lig’den transfer olduğunu ve maçta yaptığı asistle katkı verdiğini ifade etti.

Teknik direktör, kadro derinliği konusunda çekinceleri olduğunu ancak sakatlıksız bir dönem umduğunu belirtti: "Çok büyük, geniş bir kadrom olduğunu söyleyemem. Fakat umarım sakatlıksız bir dönem geçiririz." Oyuncuların hevesli ve istekli olduğunu, maçtan maça gelişme hedeflediklerini ekledi.

Hasi, son olarak "Bütün övgüyü oyunculara veriyorum. Sonunda puandan dolayı mutluyum" diyerek alınan bir puanın moral değerine vurgu yaptı.

ligin karakteri ve gelecek maçlara bakış:

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü Belçika’da geçiren Hasi, Türkiye ligi ile Belçika arasındaki farkları aktardı. Belçika’nın daha taktik ve kenar organize oyunlarına sahip olduğunu, Türkiye’de ise rakiplerin çok değişken ve güçlü olduğunu söyledi. Kasımpaşa’nın oyun tarzını "klasik İtalyan mantalitesi" olarak tanımlayan Hasi, önde baskı ve belli bölgelerde dominasyonun önemine dikkat çekti.

Gelecek program hakkında da konuşan Hasi, önlerinde Başakşehir ve ardından Beşiktaş maçlarının olduğunu, bu karşılaşmalara heyecanla hazırlandıklarını belirtti. İç sahada taraftar desteğinin takıma katkı sağlayacağını ve hedefinin her maçta bir önceki maça göre daha iyi bir Amed izletmek olduğunu vurguladı: "Benim amacım bir sonraki maçta daha iyi hale gelmiş olmak."

Amed Sportif Faaliyetleri Teknik Direktörü Besnik Hasi, Kasımpaşa karşısında kendileri adına iyi maçlardan birini ortaya koyamadıklarını ancak rakiplerinden daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Hasi, "Bütün övgüyü oyunculara veriyorum. Sonunda puan aldığımız için mutluyum" dedi.