maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma, Kayserispor'un hızlı geçişleri ile Sarıyer'in zaman zaman dağılan savunma düzeninin birleşimiyle şekillendi.

eskiköy'ün değerlendirmesi:

Sarıyer Teknik Direktörü Umut Eskiköy, maç sonu düzenlenen basın toplantısında Kayserispor'u tebrik ederek, 'Kayserispor hak ettikleri bir galibiyet aldılar' ifadelerini kullandı. Eskiköy, takımının beklenenden daha yumuşak oynadığını ve bunun bazı sebepleri olduğunu belirtti.

Hocaya göre maça kötü başlamadılar; 1-0 geriye düşene kadar topa da hakim olduklarını vurguladı. Ancak maçın seyrini değiştiren anlar arasında hakemin verdiği faul kararı ve ardından gelen golün etkili olduğunu söyledi: 'Hakemin verdiği faulün, faulle alakası yoktu.'

Eskiköy ayrıca, kendilerine göre çok net bir kırmızı kart pozisyonunda faul dahi verilmediğini belirterek bu kararların oyunu kontrol altına alma şanslarını zayıflattığını ifade etti. Hakem hatalarını bir kenara koyduğunu ancak bu tür kararların maçın kırılma anlarını etkilediğini ekledi.

çözüm ve beklentiler:

Umut Eskiköy, ekibinin bundan sonra daha sert ve daha kompakt oynaması gerektiğini, mücadele seviyesini artırmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca arada ciddi bir güç farkı olduğunu kabul ederek takımın öncelikle kendi hatalarına bakacağını vurguladı.

Konuşmasını sonlandırırken Eskiköy, Atila Gerin ve Kayserispor'a başarılar diledi.

SARIYER TEKNİK DİREKTÖRÜ UMUT ESKİKÖY, 3-1 KAYBETTİKLERİ KAYSERİSPOR MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "KAYSERİSPOR HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI" DEDİ.