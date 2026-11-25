BEUN'ün disiplinlerarası başarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda dünya genelinde 601-800 bandında, Türkiye'de ise 44-69 bandında yer alarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Sıralama, disiplinlerarası yaklaşımla küresel ve toplumsal sorunlara çözüm geliştiren üniversiteleri değerlendiriyor.

küresel değerlendirme sonuçları:

2027 ISR sonuçları, THE ile Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlandı. Bu yıl değerlendirmeye alınan kurum sayısı önceki yıla göre genişleyerek 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversiteye ulaştı; bir önceki listede 911 üniversite yer alıyordu. BEUN, dünya genelinde 601-800 bandındaki konumunu koruyarak uluslararası arenada istikrarlı bir akademik duruş sergiledi.

Ulusal bazda ise sıralamaya giren 89 Türk üniversitesi arasında BEUN, aynı puan aralığında bulunan kurumlarla birlikte 44-69 bandında konumlandı. Bu sonuç, üniversitenin disiplinlerarası araştırma kapasitesinin ve toplumla bütünleşen proje üretme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

rektörün değerlendirmesi:

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, elde edilen başarıya ilişkin açıklamasında üniversitenin farklı bilim alanlarını bir araya getiren araştırma kültürünü vurguladı ve bu konumun akademik emeklerin sonucu olduğunu belirtti. Ulusoy, araştırma altyapısını ve uluslararası iş birliklerini güçlendirerek sıralamalarda daha üst basamaklara çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rektör ayrıca çalışmalara katkı sağlayan akademisyenler, araştırmacılar, idari personel ve öğrencilere teşekkür etti; Türk yükseköğretimine sağladıkları vizyon ve destek için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK ailesine şükranlarını sundu.

BEUN'ün hedefi, klasik disiplin sınırlarının ötesine geçen, sanayi ve toplumla entegre, yüksek katma değer üreten disiplinlerarası projeleri artırmak ve böylece hem ulusal hem de uluslararası sıralamalarda konumunu yükseltmektir. Üniversitenin bu alandaki kararlı adımları, önümüzdeki dönem çalışmaları ve iş birlikleriyle desteklenecektir.

BEUN, DÜNYANIN EN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA