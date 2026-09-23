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Bevfam arşivinden göz teması 212 fotoğraf festivalinde

Bevfam arşivinden seçilen çalışmalar, 'Göz Teması' başlıklı sergide 26 Eylül-11 Ekim arasında 212 Fotoğraf Festivali'nde Akaretler No:5'te izlenebilecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bevfam arşivinden göz teması 212 fotoğraf festivalinde

BEVFAM seçkisi festival programında

Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi (BEVFAM) arşivinden seçilen eserlerden oluşan 'Göz Teması', 26 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen 212 Fotoğraf Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Sergi, festivalin fotoğrafın 200’üncü yılına odaklandığı program içinde yer alıyor ve Akaretler No:5 mekanında ziyaret edilebilecek.

Bakışın fotoğraf tarihindeki izleri

Sergi, fotoğrafçı ile öznesi arasındaki bakış ilişkisini merkeze alıyor. Metinde de vurgulandığı gibi, fotoğrafın erken dönemlerinde uzun pozlama süreleri nedeniyle doğrudan göz teması nadirdi; teknoloji geliştikçe öznenin kamera ile ve dolayısıyla gelecekteki izleyiciyle buluşması mümkün oldu. 'Göz Teması' seçkisi, bu tarihsel dönüşümü ve bakışın izleyicide yarattığı duygusal ve kavramsal bağları görünür kılıyor.

Arşivler bir araya geliyor

Sergide, BEVFAM Arşivi'ndeki farklı koleksiyonlardan örnekler bir arada sunuluyor. Hüseyin Cahit Aktuna, Tuğrul Çakar, Nusret Nurdan Eren, Sinan Koçaslan, Robert John Marshall, Garbis Özatay, Tahsin Saya, Gülnur Sözmen ve Sinan Turan koleksiyonlarından arşivsel pigment baskılar ile Mehmet Bayhan, Metehan Özcan ve Mert Rüstem koleksiyonlarından gümüş jelatin baskılar yer alıyor. Bu yan yana geliş, portrenin fotoğraf tarihindeki dönüşümünü ve insan bakışının zamansız ilişkisini vurguluyor.

Ziyaret ve festival bağlamı

'Göz Teması' sergisi, 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında her gün 11.00-20.00 saatleri arasında Akaretler No:5'te izlenebilecek. 212 Fotoğraf Festivali ise bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor ve İstanbul'un iki yakasında farklı mekânlarda çok sayıda sergi, söyleşi, atölye, film gösterimi ve performansla fotoğrafın geçmişini ve güncel dönüşümünü ele alıyor.

BEVFAM'in amacı, Türkiye'nin kültürel değeri yüksek fotoğraf koleksiyonlarını korumak, erişime açmak ve ülkenin sanat hafızasına kazandırmaktır; 'Göz Teması' bu hedef doğrultusunda arşivdeki farklı dönem ve üretim pratiklerini izleyiciyle buluşturan bir seçki niteliği taşıyor. İzleyici, küratöryel seçkinin sunduğu farklı bakışlarla hem fotoğraf tarihine hem de portre pratiğinin zamansal derinliğine tanıklık etme fırsatı bulacak.

BEVFAM ARŞİVİNDEN SEÇİLEN ESERLERİN YER ALDIĞI ‘GÖZ TEMASI’, 26 EYLÜL-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA...

BEVFAM ARŞİVİNDEN SEÇİLEN ESERLERİN YER ALDIĞI ‘GÖZ TEMASI’, 26 EYLÜL-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK 212 FOTOĞRAF FESTİVALİ KAPSAMINDA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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