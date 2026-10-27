Bilecik’te teşkilat vurgusu: Mahir Ünal ile birlik çağrısı

Mahir Ünal'ın Bilecik programı

AK Parti Genel Merkez Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Bilecik’te bir dizi temasta bulundu. Gün boyu süren program kapsamında Ünal, il teşkilatıyla bir araya gelerek saha çalışmaları ve öncelikli gündemler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

teşkilat ziyaretinde öncelik birlik ve istişare:

Programın ilk durağı AK Parti Bilecik İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat mensuplarının katıldığı görüşmede, yerel çalışma planları ve teşkilat dinamizminin güçlendirilmesi ele alındı. Yıldırım, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Teşkilat çalışmalarımız üzerine samimi ve verimli istişarelerde bulunarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik" ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.

vali ziyareti ve manevi durak:

İl başkanlığındaki programın ardından Ünal ve heyeti, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile görüştü. Ziyarette yerel idareyle koordinasyon ve bölgesel öncelikler masaya yatırıldı. Günün son bölümünde heyet, Osmanlı Devleti’nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek, manevi mirası rahmet ve minnetle andı.

Toplantı ve ziyaretlerin ortak vurgusu, yerel teşkilat çalışmalarıyla merkezi politika arasındaki uyumun güçlendirilmesi olarak öne çıktı. Serkan Yıldırım, Ünal’a buluşma ve katkılarından dolayı teşekkür etti; program, teşkilat içi istişare ve manevi değerlerin birlikte anılmasıyla son buldu.

AK PARTİ GENEL MERKEZ MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (MKYK) ÜYESİ, ÖNCEKİ DÖNEM KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MAHİR ÜNAL, BİLECİK’TE BİR DİZİ TEMASTA BULUNDU.