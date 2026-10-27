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Ege belediyeler birliği dayanışma vurgusuyla 2027 planını İzmir'de görüştü

Ege Belediyeler Birliği, Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında İzmir'de bir araya gelerek 2027 çalışma planı, bütçe ve kent ihtiyaçlarını ele aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Elif Demir

Ege belediyeler birliği dayanışma vurgusuyla 2027 planını İzmir'de görüştü

eğe belediyeler birliği meclis toplantısı

Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikle 2027 çalışma planı ve bütçesi masaya yatırıldı, ardından bölgedeki belediyelerin öncelikli ihtiyaçları ve kentsel gelişime yönelik projeler ele alındı.

gündemin öncelikleri:

Meclis üyeleri, yerel hizmetlerin niteliğini yükseltecek ve kentlerin yaşanabilirliğini artıracak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Tartışmalarda, plan ve bütçenin uygulanabilirliği, kaynakların yerinde kullanımı ve belediyeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi öne çıktı.

bölgesel dayanışma ve ortak akıl:

Toplantıda birlik dayanışmasının önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, güçlü kentlerin ortak akılla; güçlü bir geleceğin ise dayanışmayla inşa edileceğini belirtti. Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç de toplantıda yer alarak, planın uygulamasında teknik destek ve iş birliği gerekliliğine dikkat çekti.

Meclis, önümüzdeki dönemde kentlerin sürdürülebilir gelişimi için proje önceliklerinin netleştirilmesi ve bütçe takibinin sıklaştırılması kararı doğrultusunda hareket etmeyi hedefliyor. Katılımcılar, ortak projeler üretme ve bilgi paylaşımını artırma taahhüdünde bulundu.

Toplantı sonuçları, Birlik tarafından ilçe ve büyükşehir belediyelerine iletilerek 2027 programının nihai hali için yürütülecek adımların planlanmasına kaynak oluşturacak.

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI, BİRLİK BAŞKANI VE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI...

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI, BİRLİK BAŞKANI VE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, 2027 YILI ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇESİ ELE ALINIRKEN BELEDİYELERİN İHTİYAÇLARI VE KENTLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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