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Erhürman ile Hristodulidis bm gözetiminde ara bölgede görüştü

Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis, BM gözetiminde ara bölgede görüştü; görüşme sonrası sivil toplum, gençlik ve kültürel miras komiteleriyle toplantılara başlandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:55

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erhürman ile Hristodulidis bm gözetiminde ara bölgede görüştü

Erhürman ve Hristodulidis'in buluşması:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis Birleşmiş Milletler gözetiminde ara bölgede bir araya geldi.

Görüşme, BM kontrolündeki İyi Niyet Misyon Ofisi bünyesinde gerçekleştirildi. Liderlerin baş başa görüşmesi saat 11.10'da başlayıp 12.20'de sona erdi.

Görüşmenin süreci ve hemen sonrasındaki adımlar:

Baş başa görüşmenin ardından, taraflar teknik komite temsilcileriyle toplantılara geçti. Bu toplantılar, iki toplum arasında devam eden iş birliği çabalarının ve teknik düzeydeki koordinasyonun sürdürülmesine yönelik olarak planlandı.

Komitelerin gündemi ve odak noktaları:

Erhürman ve Hristodulidis, takip eden oturumlarda Sivil Toplumla İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantılarda iki toplum arasındaki iş birliği, gençlik faaliyetleri, sivil toplumun sürece katılımı ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

BM gözetimindeki bu görüşme, teknik komitelerin gündemindeki konuların ilerletilmesi ve uygulamaya dönük adımların hazırlanması yönünde atılan adımların parçası olarak değerlendiriliyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN(SAĞDA) İLE GÜNEY KIBRIS RUM...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN(SAĞDA) İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GÖZETİMİNDE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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