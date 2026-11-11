Beykoz'da Atatürk anma programları sanatla taçlandırıldı

Beykoz'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin yıl dönümünde anıldı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Beykoz'da düzenlenen tören ve etkinliklerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı, minnet ve özlemle yad edildi. Gün boyunca resmî törenler, eğitim kurumlarının anma programları ve akşam sergisinden konserine uzanan sanat odaklı etkinliklerle Cumhuriyet'in kurucusunun mirasına vurgu yapıldı.

resmî çelenk sunma töreni ve saygı duruşu:

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen resmî çelenk sunma törenine ilçenin protokolü katıldı. Tören kapsamında Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Boğaz Komutanı Albay Burak Türköz ve COP31 programına katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Altun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı ve Beykoz'da hayat durdu; katılımcılar saygı duruşunda bulundu. Resmî törenin ardından Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programı Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde devam etti. Öğrencilerin katkılarıyla düzenlenen programda Atatürk'ün hayatı, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anlatıldı.

akşam programı: sergi, oratoryo ve konser:

Beykoz Belediyesi'nin akşam düzenlediği anma etkinlikleri de Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikler, Atatürk'ün yaşamını ve mirasını sanatla buluşturan aşamalarla yayıldı; önce "Sessiz Yankı" adlı sergi açıldı ve ziyaretçilerle buluştu. Sergide, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'e bıraktığı tarihî mirasa yönelik görsel anlatımlar yer aldı.

Serginin ardından sahnelenen "Adanmış Ömür" adlı oratoryo, duygulu anlatımı ve performanslarıyla izleyicilere anlamlı anlar yaşattı. Oratoryonun bitiminde ise Atatürk'ün sevdiği türkü ve eserlerden oluşan özel bir konser verildi; program katılımcılarda birlik ve hatırlama duygusunu pekiştirdi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları ifade etti: Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, fikirleri, mücadelesi ve bizlere bıraktığı mirasla daima yolumuzu aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve rahmetle anıyoruz. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve tüm değerlere sonsuza dek sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gün boyunca düzenlenen törenler ve sanat etkinlikleri, ilçede Atatürk'ün ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasına yönelik mesajlar içerdi. Beykoz'daki anma programları, resmi protokol katılımı ve halkın ilgisiyle geniş bir yelpazede sürdü.

ATATÜRK’ÜN YAŞAMINA, BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE BIRAKTIĞI TARİHÎ MİRASA DUYULAN SAYGININ SANATLA İFADE EDİLDİĞİ SERGİNİN ARDINDAN "ADANMIŞ ÖMÜR" ADLI ORATORYO SAHNELENDİ. DUYGU YÜKLÜ ANLATIMI VE PERFORMANSLARIYLA İZLEYİCİLERE ANLAMLI ANLAR YAŞATAN ORATORYONUN ARDINDAN ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜLERDEN OLUŞAN ÖZEL BİR KONSER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.