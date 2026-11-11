Adana Ceyhan ve Yumurtalık ekseninde 10 yılda Türkiye'nin üretim ve lojistik üssüne dönüşecek

Adana yeni bir sanayi ve lojistik merkezine hazırlanıyor

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kentte planlanan büyük ölçekli sanayi yatırımlarıyla Adana'nın önümüzdeki on yılda Türkiye'nin en önemli üretim ve lojistik merkezlerinden biri haline geleceğini açıkladı. Kıvanç, özellikle Ceyhan ve Yumurtalık hattındaki projeler ile Adana Ana Konteyner Limanı'nın bölgeyi ticari ulaşımın kavşak noktası yapacağını belirtti.

yatırım projelerinin kapsamı:

Şehirde devam eden veya planlanan projeler arasında Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi ve Terminali ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi yer alıyor. Ayrıca Karataş ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kapsamında su ürünleri ve sera odaklı iki uzmanlaşmış organize bölge kurulması öngörülüyor. Bu yatırımlar, uzun vadede kent ekonomisine doğrudan katkı sağlaması beklenen projeler olarak sıralanıyor.

Kıvanç, bu yatırımların tamamlanması ve tahsisi onaylanan Adana Ana Konteyner Limanı ile Adana'nın Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasında, ayrıca doğu-batı ve güney-kuzey koridorlarında karayolu ve demiryolu taşımalarında kritik bir merkez olacağını vurguladı.

ekonomik etkiler ve istihdam:

Mevcut sanayi alanının yaklaşık 78 bin 820 dönüm olduğunu aktaran Kıvanç, planlanan ilave 130 bin dönümlük sanayi alanı ile toplam sanayi alanının 200 bin dönümün üzerine çıkacağını söyledi. Bu büyümeyle sanayi alanının Adana yüzölçümü içindeki payı yüzde 0,57'den yüzde 1,48'e yükselecek. Başkan, bunun yeni yatırımlar, artan üretim, yükselen ihracat ve binlerce kişiye yeni istihdam anlamına geldiğini ifade etti.

Adana'nın ihracat performansına da değinen Kıvanç, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 298,5 milyon dolar'a ulaştığını, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 14,1 artışla 2 milyar 814 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye ihracatının ekim ayında yüzde 8,1 arttığı dönemde Adana'nın ülke ortalamasının üzerinde büyüme kaydetmesinin önemine dikkat çekti.

sanayicilerin talepleri ve finansman zorlukları:

Sektörün üretim zorluklarına rağmen ihracatı artırdığını belirten Kıvanç, sanayi kuruluşlarının finansmana erişimde sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Kıvanç, Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının yeniden canlandırılması talebini yineleyerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı talimatıyla uygulanan ve bankalara 250 milyar lira sigorta sağlayan yapının benzerinin kurulmasını gerektiğini savundu.

Ayrıca döviz baskısının ihracatta rekabetçiliği azalttığını vurgulayan Kıvanç, istihdama dayalı sektörler için verilen desteğin yüzde 3'ten yüzde 10'lara çıkarılmasını, kur desteğinin artırılmasını talep etti. Kıvanç, 'Dünyanın en büyük döviz rezervi Çin'dedir. Çin, ihracatçısına yüzde 13 destek veriyor. Bizim ihracatçıya verdiğimiz destek Türkiye'de kalıcı kalır' açıklamasıyla devlet desteklerinin önemine işaret etti.

Adana Sanayi Odası Başkanı'nın verdiği takvime göre bütün yatırımların ve tahsis süreçlerinin yaklaşık 10 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Kıvanç, büyük yatırımların kentteki KOBİ'ler ve yerel tedarikçilerle entegre olarak gerçek ekonomik değeri yaratacağını belirterek, projenin bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik önemini öne çıkardı.

ADANA SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ