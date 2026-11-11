BGC'den BTSO başkanına iş birliği ve basın desteği çağrısı

BGC yönetimi BTSO Başkanı Özer Matlı'yı ziyaret ederek yeni döneme başarı dileklerini iletti

BGC Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette yerel basının rolü, Bursa ekonomisinin öncelikleri ve gazetecilik mesleğinin yapısal sorunları gündeme geldi.

Matlı: Hepimizin ortak paydası Bursa:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından kent için kucaklayıcı ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti. Matlı, BTSO'nun yaklaşık 60 bin üyenin ortak çatısı olduğuna dikkat çekerek, farklı görüşlerin geride bırakılıp Bursa'nın geleceğine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Matlı, kentin ekonomik gücünün yanı sıra kültürel zenginliği ve toplumsal dayanışmasının önemine işaret ederek, "Hepimizin ortak paydası Bursa" dedi. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin kent aidiyetinin güçlenmesindeki rolünü hatırlatan Matlı, BTSO olarak tüm kesimlerle güçlü iletişim kurmayı ve ortak projeler geliştirmeyi önceliklendireceklerini söyledi.

Kolaylı: Güçlü yerel basın, doğru bilgi akışı ve meslek yasası:

BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise Bursa'nın köklü gazetecilik geleneğine ve güçlü yerel medya kuruluşlarına değindi. Kolaylı, yerel medyanın kentteki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağladığını, doğru ve tarafsız habercilik için bilgiye zamanında ulaşmanın önem taşıdığını belirtti.

Kolaylı, iş insanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla basın arasındaki sağlıklı iletişimin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkıda bulunduğunu; yerel basının Bursa'nın üretim, sanayi ve ihracat gücünün tanıtımında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Ayrıca Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak önceliklerinin bir Gazetecilik Meslek Yasası olduğunu söyledi ve dijital yayıncılığın yaygınlaşmasıyla birlikte meslek etiğinin güçlendirilmesi ile gazetecilerin haklarının korunmasının gerekliliğini vurguladı. Kolaylı, bu yasanın basın özgürlüğünü sınırlamadan, mesleki standartları güçlendirecek ve toplumun doğru haber alma hakkını güvence altına alacak bir anlayışla hazırlanması gerektiğini belirtti.

BTSO ve BGC iş birliği ile kültür yatırımları:

Ziyarette geçmiş iş birlikleri de gündeme geldi. Kolaylı, BTSO'nun uzun yıllardır BGC Başarı Ödülleri Yarışması'na sponsor olduğunu hatırlattı ve bu desteğin başarılı gazetecilerin ödüllendirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Bu tür desteklerin gazetecilik mesleğinin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Kolaylı ayrıca BGC'nin Ataevler'de hayata geçirdiği Basın Kültür Sarayı hakkında bilgi verdi. 1997'de satın alınan arsa üzerinde kat karşılığı inşaat modeliyle gerçekleştirilen tesiste Bursa Basın Tarihi Müzesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Nilüfer Sahnesi, sergi salonları, BGC Lokali, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi ve çeşitli sosyal alanların bulunduğunu söyledi ve Özer Matlı'yı tesisi ziyaret etmeye davet etti.

Görüşme, Bursa'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik ortak projelerin ve kurumlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi mesajıyla sona erdi.

Ziyarette BGC Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra başkan yardımcıları Fuat Kars ve İhsan Altıkardeş, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akhan, Ersin Yıldıran, Hakan Işıkkent, Musa Öztürk, Okan Tuna ve Burhan Kaya ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç hazır bulundu.

BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ (BGC) BAŞKANI NURİ KOLAYLI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ÖZER MATLI'YI ZİYARET EDEREK BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ. ZİYARETTE BURSA EKONOMİSİ, YEREL BASININ ÖNEMİ, GAZETECİLİK MESLEĞİNİN SORUNLARI VE İKİ KURUM ARASINDAKİ KÖKLÜ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.