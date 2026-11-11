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adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisinde gençlerle bir araya geldi

Dr. Ertuğrul Tetik, ADÜ İİBF'deki 'Liderler Konuşuyor' söyleşisinde gençlere kamu yönetimi, sorgulama ve halkla iç içe olmanın önemini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisinde gençlerle bir araya geldi

adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADÜ İİBF) tarafından düzenlenen 'Liderler Konuşuyor' söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Program, ADÜ İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılarla doğrudan etkileşim hedeflendi.

etkinlik ve katılımcılar:

Programa ADÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşi, kamu yönetimi eğitimi alan öğrenciler ile saha deneyimini buluşturan bir platform olarak öne çıktı.

tetik'in vurguları:

Başkan Tetik, konuşmasında kamu yönetiminin niteliğine dair önemli mesajlar verdi. Tetik şu ifadeleri kullandı: "Kamu yönetimi sadece makamda oturmak değil; toplumun ihtiyaçlarını doğru anlamak, çözüm üretmek ve vatandaşın hayatına dokunmaktır. Siz gençler, geleceğin yöneticileri ve karar vericileri olacaksınız. Bu nedenle kendinizi çok iyi yetiştirmeniz, sorgulamanız, araştırmanız ve halkın içinde olmanız büyük önem taşıyor. Bizim görevimiz de tecrübelerimizi sizlerle paylaşarak geleceğe katkı sunmak".

Konuşmasında belediyecilik uygulamaları, yönetim anlayışı ve pratikte karşılaşılan zorluklar hakkında somut örnekler paylaşan Tetik, gençlere araştırma ve sorgulama alışkanlığı kazanmaları gerektiğini yineledi. Mesajları, katılımcılar arasında yoğun ilgi gördü.

öğrenci etkileşimi ve kapanış:

Söyleşinin sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı; Başkan Tetik, gençlerin kamu yönetimine yönelik merak ve ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program, karşılıklı fikir alışverişi ve deneyim aktarımı şeklinde ilerledi.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu tarafından Başkan Tetik'e teşekkür belgesi takdim edildi ve söyleşi katılımcılar tarafından olumlu geri bildirimlerle sonlandırıldı.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) İKTİSADİ VE İDARİ...

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN "LİDERLER KONUŞUYOR" SÖYLEŞİSİNE KONUŞMACI OLARAK KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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