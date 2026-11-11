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Didim'de Çehov coşkusu: iki tek perdelik komedi bir arada

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Çehov'un 'Bir Evlenme Teklifi' ve 'Ayı' oyunlarını 'Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi'ni 13 Kasım'da sahneliyor

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Didim'de Çehov coşkusu: iki tek perdelik komedi bir arada

Didim'de Çehov gecesi:

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov'un 'Bir Evlenme Teklifi' ve 'Ayı' adlı tek perdelik iki komedisini bir araya getiren 'Aşk Dediğin Bir Çehov Meselesi' adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Gösteri 13 Kasım Cuma saat 20.00'de DİGEM'de sahnelenecek ve izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor.

Oyunların konusu ve sahne dili:

'Bir Evlenme Teklifi' bölümünde, komşusunun kızına evlenme teklif etmeye giden bir gencin aile içi arazi ve av köpeği tartışmalarıyla asıl amacından uzaklaşması mizahla aktarılıyor. 'Ayı' ise eşinin ölümünün ardından evine kapanan dul bir kadın ile borç tahsil etmeye gelen sert bir toprak sahibinin karşılaşmasından doğan inatlaşma üzerinden beklenmedik bir aşk hikâyesi anlatarak toplumsal davranışları hicvediyor. Her iki metin de insan ilişkileri, evlilik kaygıları ve günlük yaşamın absürtlüklerine ışık tutuyor.

Yapım ekibi ve gösteri bilgileri:

Oyunun yönetmenliğini Esra Demirci, yönetmen yardımcılığını Rabia Nur Kaya üstleniyor. Dekor tasarımını Olgaç Demirkol, müzik düzenlemesini Dilay Nefes Ecem, kostüm tasarımını ise Elif Burcu Ünver yaptı. Oyuncu kadrosunda Elif Burcu Ünver, Hayri Tuna Ongun, Timur Kafadar, Didar İnci Yıldırım, Barış Bozkuş ve Mustafa Gülsefa yer alıyor. Tek perdelik iki komediden oluşan oyun 13 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik hazırlanmıştır. Gösteri biletleri ve giriş kartları Didim Belediyesi Halk Masası'ndan temin edilebilir.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV’UN “BİR EVLENME TEKLİFİ” VE “AYI”...

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV’UN “BİR EVLENME TEKLİFİ” VE “AYI” ESERLERİNDEN UYARLANAN “AŞK DEDİĞİN BİR ÇEHOV MESELESİ” ADLI OYUNLA 13 KASIM’DA TİYATROSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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