Kaymakam ev ziyaretleriyle Sultanhisar'da öğrencilerin eğitim hedeflerine kulak verdi

Sultanhisar'da "Misafirim Kaymakamım" kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve öğretmenlerle birlikte yürütülen "Misafirim Kaymakamım" projesi kapsamında iki öğrencinin ailesine konuk oldu. Ziyaretlerde, hem öğrencilerle hem de aileleriyle doğrudan iletişim kurularak eğitim süreci masaya yatırıldı.

Ziyaretin içeriği

Kaymakam Ateş, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Serra Demirbaş ile Beşeylül İlköğretim Okulu öğrencisi Melek Yasan ve aileleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde öğrencilerin okuldaki durumları, ders başarısı ve okul yaşamına ilişkin gözlemler paylaşıldı; öğretmenler de sürece dair notlar aktardı.

Eğitim hedefleri ve destek mesajı

Toplantılarda çocukların gelecek hedefleri dinlendi ve eğitimde sürekliliğin önemi vurgulandı. Kaymakam Ateş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek ailelere misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaretler kapsamında eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarının yerinde tespiti amaçlandı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE 'MİSAFİRİM KAYMAKAMIM' PROJESİ KAPSAMINDA KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İKİ ÖĞRENCİNİN AİLESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.