Nazilli'de entegre afet tatbikatı: kimyasal sızıntı ve kurtarma senaryoları denendi

Nazilli'de bütünleşik afet sağlık tatbikatı sahada uygulandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, muhtemel afetlere hazırlık amaçlı düzenlenen bütünleşik tatbikatta deprem sonrasına ilişkin patlama, yangın ve kimyasal sızıntı senaryoları uygulamalı olarak test edildi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikat, farklı kurumların koordinasyonunu güçlendirmeyi ve sahadaki müdahale becerilerini ölçmeyi hedefledi.

Katılımcı ekipler ve görev dağılımı:

Tatbikata Aydın ve İzmir AFAD ekipleri, Aydın, Denizli ve Muğla UMKE ekipleri, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Komando ve JAK timleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli katıldı. Toplam 184 personel görev aldı ve saha koşulları gerçekçi şekilde canlandırıldı.

Uygulanan senaryolar ve müdahale aşamaları:

Sahada, muhtemel Bozdoğan depremi sonrası enstitünün laboratuvarında meydana gelen patlama, yangın ve kimyasal sızıntı senaryosu temel alındı. Tatbikatta 19 KBRN vakası ile depremden etkilenen 57 yaralı olmak üzere toplam 76 vaka üzerinde müdahale çalışmaları yürütüldü.

Uygulama kapsamında arama-kurtarma, triyaj, dekontaminasyon, acil sağlık müdahalesi ve hasta nakil aşamaları sahada pratiğe döküldü. Ekipler, sahadaki iletişim, lojistik ve hasta yönlendirme süreçlerini test ederek zayıf noktaları tespit etti.

Tatbikat yetkilileri, gerçekleştirilen uygulamaların kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağladığını ve ekiplerin afet anında süreçleri daha etkin yönetebilmesi için önemli veriler sunduğunu belirtti. Aynı zamanda tatbikatın, olası kimyasal sızıntı durumlarında dekontaminasyon ve KBRN müdahalelerinin uygulanabilirliğini sınadığı vurgulandı.

Gerçekçi senaryolar ve geniş katılımla yapılan saha tatbikatlarının, bölgesel dayanıklılığı artırma ve acil durum yönetim kapasitesini geliştirme açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN BÜTÜNLEŞİK AFET TATBİKATINDA, DEPREM SONRASI YAŞANABİLECEK PATLAMA, YANGIN VE KİMYASAL SIZINTI SENARYOLARI UYGULANDI.