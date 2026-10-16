Beykoz'ta 270 kilogramlık sağanak sonrası tüm çağrılara ulaşım sağlandı

beykoz'ta rekor yağış ve sahadaki ilk müdahale:

Beykoz ilçesinde 14 Ekim Çarşamba sabahı başlayan sağanak, metrekareye 270 kilogram ile ilçenin tarihindeki en yoğun yağış olarak kayıtlara geçti. Yağışın ilk saatlerinden itibaren Beykoz Belediyesi ekipleri alarm durumuna geçti; 100'ün üzerinde araç ve 580'e yakın personel ile iki gün boyunca 7/24 sahada çalışma yürütüldü. Çalışmalar, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel başkanlığında kurulan Afet ve Acil Durum Kriz Masası tarafından anlık olarak yönetildi.

taleplerin dağılımı ve öncelikli müdahaleler:

14 Ekim Çarşamba sabahından 16 Ekim Cuma saat 09.00'a kadar Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi'ne toplam bin 879 talep iletildi. Taleplerin en yüksek yoğunluğu 818 başvuru ile mazgal ve yağmur suyu temizliğine yönelik olurken, bunu 352 toprak kayması ihbarı ve 316 tehlike arz eden ağaç bildirimi takip etti. Diğer talepler arasında 77 duvar onarım/yapım, 76 ulaşım aracı müdahalesi, 50 asfalt onarım, 30 yağmur suyu hattı tamiri ve 19 yağmur suyu hattı yapımı bulunuyor.

Mahalle bazında en çok talep Tokatköy'den geldi; Tokatköy'e 317 başvuru yapılırken Gümüşsuyu 151, İncirköy 128, Çamlıbahçe 125 ve Ortaçeşme 105 taleple diğer öne çıkan mahalleler oldu.

hasar tespiti ve devam eden çalışmalar:

Belediye ekipleri gelen tüm çağrılara ulaşırken yaklaşık 1.500 talebi olumlu sonuçlandırdı. Yağışın yarattığı hasarların giderilmesi için ilçe genelinde onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beykoz Belediyesi ekipleri saha ve hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel sürece ilişkin, "Metrekareye 270 kilogramla tarihinin en yoğun yağışını alan Beykoz’umuzda, komşularımızın yaralarını sarmak için 100’ün üzerinde araç ve 580’e yakın mesai arkadaşımızla 7/24 aralıksız sahadayız. Yağışın ilk anından bu yana gelen her çağrıya ulaştık. Her bir komşumuzun mağduriyeti giderilene, her sokağımız pırıl pırıl olana kadar sahadan ayrılmayacak, komşularımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi, her türlü talep ve acil durum bildirimi için 444 66 61 numaralı Çözüm Merkezi'nin 7/24 hizmet verdiğini hatırlattı.

BEYKOZ, METREKAREYE 270 KİLOGRAMLA TARİHİNİN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI. BEYKOZ BELEDİYESİ 100’ÜN ÜZERİNDE ARAÇ VE 580’E YAKIN PERSONELLE İKİ GÜN BOYUNCA 7/24 SAHADA ÇALIŞTI. ÇÖZÜM MERKEZİ’NE GELEN BİN 879 TALEBİN TAMAMINA ULAŞILDI.